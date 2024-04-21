Нужен стимул: эксперты предложили выплачивать в Эстонии бонус потребителям электроэнергии

Эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо отметил, что активнее всего на стоимость электроэнергии реагируют производственные компании и домохозяйства, особенно частные дома с тепловыми насосами, пишет rus.err.

„После того, как в январе этого года биржевая цена на электроэнергию превысила отметку в 1000 евро за мегаватт-час, домохозяйства и промышленные предприятия сократили потребление на 10-12%“, - сказал Массо.

Хотя осведомленность, мотивация и способность эстонских потребителей сокращать расходы на электроэнергию возросли, этого по-прежнему недостаточно. В докладе отмечается, что у клиентов с фиксированным пакетом, на долю которых приходится около трети общего потребления, отсутствует мотивация к снижению потребления в часы пик. Негативно выделяется и государственный сектор, где, в отличие от других групп, потребление электроэнергии в часы пик было значительно выше базового уровня.

По мнению экспертов, необходимо создать дополнительный финансовый стимул. Например, выплачивать бонус тем, кто сокращает потребление в часы высоких цен или увеличивает потребление в часы низких цен на электроэнергию.

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