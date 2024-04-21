Борьба без результата: нерадивый владелец собак 17 лет держит животных на цепи в одиночестве

„В начале года мы получили очередное сообщение о большом семействе собак, живущем в одиночестве в заброшенном доме. С владельцем этих собак мы работаем с 2007 г. Раньше собак было 15, сейчас - четыре или пять. С переменным успехом условия улучшались, собак становилось меньше, но затем ситуация снова выходит из-под контроля“, - говорится в сообщении Эстонского общества защиты животных.

По описанию Эстонского общества защиты животных, собаки живут во дворе полуразрушенного дома одни. „На момент нашей проверки какие-то собаки были прикованы на цепь, длина которой не соответствовала стандартам, другие находятся на вольном выгуле. Несмотря на отсутствие хозяина, собаки не голодали. Однако собакам не всегда был гарантирован доступ к чистой питьевой воде, и, также собаки часто выходят на свободу и бродят по деревне. Мы знаем, что спасательные службы неоднократно вызывались для спасения собак“. „На наш взгляд, о собаках не заботятся должным образом, их не выгуливают, а значит, они не получают необходимой физической нагрузки, которая необходима для собак, содержащихся на цепи. Возникает вопрос, какова цель содержания собак?“