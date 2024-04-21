Борьба без результата: нерадивый владелец собак 17 лет держит животных на цепи в одиночестве(10)
Эстонское общество защиты животных ведет безуспешную борьбу с владельцем собак, который не заслуживает своего статуса „хозяина“. Вот уже 17 лет в волости Ляэне-Нигула живут брошенными во дворе собаки. Были моменты, когда спасательные службы приезжали, чтобы освободить их, но ничего не помогает. Недавний визит официальных лиц также не повлиял на отношение владельца к животным.
„В начале года мы получили очередное сообщение о большом семействе собак, живущем в одиночестве в заброшенном доме. С владельцем этих собак мы работаем с 2007 г. Раньше собак было 15, сейчас - четыре или пять. С переменным успехом условия улучшались, собак становилось меньше, но затем ситуация снова выходит из-под контроля“, - говорится в сообщении Эстонского общества защиты животных.