„Надеюсь, это воодушевит союзников“. Кая Каллас приветствовала решение Конгресса США о выделении помощи Украине

По словам Цахкна, США выделяет пакет крайне необходимой военной помощи, который имеет также и символическое значение. „Тем самым США доказывают, что поддержка союзниками Украины — которая борется за безопасность всего Евро-атлантического региона, - является постоянной“, - сказал Цахкна.

Глава МИД отметил, что победа Украины отвечает и интересам США. „Европу и Соединенные Штаты объединяют экономические связи и союзнические военные отношения. Это означает, что победа Украины и прочный мир в Европе обеспечат благополучие и по другую сторону Атлантического океана“, - сказал министр.

По словам Цахкна, в ситуации, когда авторитарные страны становятся все более жестокими и дерзкими, сотрудничество демократических стран приобретает все большее значение. „Свободный мир должен сохранять единство и согласовывать свои действия для сохранения основанного на правилах мирового порядка, где государственные границы не меняют силой“, - сказал руководитель эстонского внешнеполитического ведомства.

По словам Цахкна, решение Конгресса США окажет непосредственное влияние и на безопасность Эстонии. „Помогая победе Украины, безопасность Балтийского региона будет стоять на еще более прочной основе“, - отметил министр.

Кая Каллас: Надеюсь, это воодушевит союзников

„Лучший способ укрепить себя — помочь Украине победить в ее борьбе за свободу“, - написала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в социальной сети X после того, как нижняя палата Конгресса США приняла свое решение. „Надеюсь, это голосование воодушевит всех союзников просмотреть свои склады и делать больше“.

В субботу Палата представителей Конгресса США одобрила пакет военной помощи Украине на $61 млрд – с результатом 311 голосов против 112. Ожидается, что в течение будущей недели законопроект пройдет через Сенат.

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