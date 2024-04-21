ФОТО | Сигнальный огонь Юрьевой ночи: мотоциклисты пронесли пламя свободы из Пайде через всю Эстонию

В древности огонь использовался для отпугивания зла от только что выведенного скота, но в Юрьеву ночь в 1343 году он стал сигнальным огнем для великого восстания против Датского и Ливонского орденов.

В честь свободы народа в субботу в 21:00 на вершине Валлиторм также был зажжен символический сигнальный огонь. В этом году огонь зажег Юри Ратас. Ратас пишет в своих социальных сетях: „Мне выпала честь еще раз зажечь сигнальный огонь Юрьевой ночи на вершине сторожевой башни орденского замка на Пайдеском валу, откуда мотоклубы разнесли его по всей Эстонии. Для наших предков огонь символизировал новое начало и победу света над тьмой. Я надеюсь, что этот огонь объединит разные части Эстонии, чтобы мы могли ценить нашу свободу и показать, что Эстония жива“. После зажжения сигнального огня участники мероприятия смогли насладиться концертом группы „Терминатор“.