СВОДКА ЗА СУТКИ | Днем в городе на перекрестке из-за приступа мужчина потерял управление машиной. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями(1)
За минувшие сутки в Эстонии произошло два ДТП, в которых серьезно пострадали люди.
20 апреля в 11.25 в Тарту у дома номер 1b по Калда теэ 70-летний водитель автомобиля Volvo V70 из-за проблем со здоровьем потерял управления машиной. Приступ случился при выезде с перекрестка. Автомобиль медленно проехал через островок безопасности и полосу встречного движения, а затем был остановлен в зеленой зоне у заправки Neste. Мужчину доставили в больницу.
В 23.08 в поселке Клоога (волость Ляэне-Харью, Харьюский уезд) нетрезвый 39-летний водитель потерял управление автомобилем Honda Accord Tourer, выехал с дороги и врезался в столб. Находившуюся в салоне 37-летнюю женщину доставили в больницу.
За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 19 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.
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