СВОДКА ЗА СУТКИ | Днем в городе на перекрестке из-за приступа мужчина потерял управление машиной. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

20 апреля в 11.25 в Тарту у дома номер 1b по Калда теэ 70-летний водитель автомобиля Volvo V70 из-за проблем со здоровьем потерял управления машиной. Приступ случился при выезде с перекрестка. Автомобиль медленно проехал через островок безопасности и полосу встречного движения, а затем был остановлен в зеленой зоне у заправки Neste. Мужчину доставили в больницу.