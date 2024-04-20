Заявки на участие в выборах в Европарламент подали девять партий и шесть независимых кандидатов(1)
Срок подачи заявок на участие в выборах в Европейский парламент истек 20 апреля в 18:00 - к этому моменту в государственную службу по организации выборов поступили заявки от девяти политических партий и шести независимых кандидатов, передает RusERR.
Восемь политических сил - Центристская партия, Партия реформ, isamaa, EKRE, Eesti 200, „Правые“, Социал-демократическая партия и „Зеленые Эстонии“ - представили полные списки из девяти кандидатов, а партия Koos выдвинула одного кандидата.
Помимо политических партий, документы подали шесть независимых кандидатов: Всеволод Юргенсон, Майк Каламус, Андрес Инн, Арвед Лиллак, Танель Тальве и Калле Грюнталь.
Объединенная левая партия Эстонии (ОЛПЭ) не будет участвовать в выборах в Европарламент впервые за все время ее существования под этим названием, т. е. с 2008 года.
На следующей неделе документы кандидатов будут проверены, и если в них будут обнаружены ошибки, то они могут быть исправлены. Республиканская избирательная комиссия зарегистрирует представленных в соответствии с требованиями кандидатов 29 апреля, после чего будет проведена жеребьевка для присвоения кандидатам регистрационных номеров.
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