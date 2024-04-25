25.04.2024, 15:25
Курьезный случай. Средства от возврата подоходного налога пошли на благотворительность без ведома человека
ФОТО: | Delfi Meedia
Сумма, подлежащая возврату после заполнения декларации о подоходном налоге, была якобы по незнанию пожертвована НКО, о котором человек никогда раньше не слышал, пишет Delfi Ärileht.
В прошлом году эстоноземельцам вернули более 200 миллионов евро переплаченного подоходного налога. Возвращенные деньги можно было перечислить на банковский счет или оставить на счете предоплаты Налогово-таможенного департамента. В качестве третьего варианта, начиная с 2020 года, государство предлагает сделать пожертвования организациям, включенным в список льготников по подоходному налогу. Возможно ли и каким образом по незнанию позволить перечислить переплаченный налог как пожертвование?