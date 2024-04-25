Курьезный случай. Средства от возврата подоходного налога пошли на благотворительность без ведома человека

В прошлом году эстоноземельцам вернули более 200 миллионов евро переплаченного подоходного налога. Возвращенные деньги можно было перечислить на банковский счет или оставить на счете предоплаты Налогово-таможенного департамента. В качестве третьего варианта, начиная с 2020 года, государство предлагает сделать пожертвования организациям, включенным в список льготников по подоходному налогу. Возможно ли и каким образом по незнанию позволить перечислить переплаченный налог как пожертвование?