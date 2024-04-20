Пригрозив уйти из Теле2, клиент получил скидку в полцены. Провайдер объясняет, почему подобное предложение не поступило раньше

Вместе с домашними решениями и тремя телефонными номерами Биргит платила Tele2 в общей сложности 90 евро в месяц. Чтобы снизить цену, она обратилась к поставщику услуг, но выигрыша в цене в несколько евро оказалось недостаточно. Когда Биргит решила сменить провайдера, ей сделали предложение, от которого сложно было отказаться.

А именно, Биргит весь пакет достался почти вдвое дешевле – за 45 евро. Кроме того, Tele2 предоставил в своем магазине скидку в несколько сотен евро.

По словам главы отдела голосовых услуг для частных клиентов Tele2 Хенри Мурумаа, их целью и фокусом является конкретный клиент, и они каждый день работают над тем, чтобы предоставить лучший сервис и высококачественное обслуживание.

„Услуги и пакеты всех операторов связи имеют разное наполнение и стоимость. Поэтому может случиться так, что с их учетом наш представитель службы поддержки клиентов более детально изучит потребности клиента и предложит другое решение или пакет по более низкой цене“, — добавил Мурумаа.

Например, Мурумаа отметил, что если у клиента ранее были отдельные пакеты мобильной связи для разных членов семьи, представитель службы поддержки клиентов может предложить ему новое решение Piiramatut Klubi, с помощью которого, взяв один мобильный пакет Piiramatu EXTRA по полной цене, можно добавить до 9 членов семьи или друзей, которые будут получать каждый последующий безлимитный мобильный пакет всего за 12 евро в месяц (Unlimited Club также можно комбинировать с интернет-пакетами).

Материал реферирован с портала Geenius.

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