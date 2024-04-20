Двое жителей Эстонии выиграли в Eurojackpot по 110 000 евро

Оба выигрышных билета были куплены в интернете, сообщила в субботу пресс-служба госкомпании Eesti Loto.

Счастливчики угадали пять основных номеров - помимо них, такая же удача способствовала еще 17 игрокам из других стран.

Пять человек купили билеты, в которых совпали пять основных и один дополнительный номер - в таком случае выигрыш составляет около полумиллиона евро.

Главный приз Eurojackpot никто не выиграл, поэтому при следующем розыгрыше он достигнет максимального размера 120 млн евро - чтобы выиграть джекпот Eurojackpot, необходимо правильно выбрать пять основных и два дополнительных номера.

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