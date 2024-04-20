ГАЛЕРЕЯ | На Дне открытых дверей в Рийгикогу можно было полакомиться мороженым и поучаствовать в лотерее Юри Ратаса

На фотографиях видно, что гостям предлагали мороженое фракции как Центристской партии, так и EKRE, а Юри Ратас организовал лотерею. Смотрите галерею!

День открытых дверей в Рийгикогу начался с концерта ансамбля волынщиков Сакалаской дружины Кайтселийта с балкона замка Тоомпеа. Гостей поприветствовали спикер Рийгикогу Лаури Хуссар.

В течение всего дня все желающие смогли принять участие в экскурсиях по замку Тоомпеа, встретиться с членами Рийгикогу в помещениях фракций, а также посетить башню „Длинный Герман“.

В кафе прошло обсуждение на тему интеграции, в котором приняли участие депутаты Рийгикогу Вадим Белобровцев, Эдуард Одинец, Лийза Пакоста, Хенн Пыллуаас, Пипи-Лийс Симанн и Рийна Солман. Модератором выступит Урмас Вайно.

В конференц-зале прошла традиционная мнемовикторина, в которой соревновались команды Рийгикогу и школьников. В команды Рийгикогу входили члены парламента Йоко Алендер, Арво Аллер, Энн Ээсмаа, Андре Ханимяги, Андрей Коробейник и Пеэтер Тали.

Экскурсии проводили депутаты Рийгикогу Йоко Алендер, Мария Юферева-Скуратовски, Эдуард Одинец, Анти Пооламетс, Пипи-Лийс Симанн и Кристо Энн Вага.

В честь Года богатства культур были организованы воркшопы от школы Куйе Эстонского музея под открытым небом и воркшопы Эстонского союза народного искусства и ремесел, на которых желающие смогли изготовить крестик на удачу, вертушку, традиционное украшение „rookroon“ и сплести браслет с узором в форме сердца. Также был доступен выбор товаров времен Первой Республики от сельского магазина Лау.

В гостях у парламента также побывала Таллиннская центральная библиотека с подвижными и языковыми играми и библиотечным автобусом „Katarina Jee“. Проверить свои знания гостям предложила Национальная библиотека, а целевое учреждение Riigivanem August Rei предоставило возможность пройти экспресс-курс по истории Эстонии и сфотографироваться на фоне фотостены Аугуста Рея.

В конце дня состоялся концерт для хорошего настроения от ансамбля EHALE.