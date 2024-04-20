Новости Эстонии
20.04.2024, 16:15

„Какие европейские средства? Этих денег у нас нет!“ Кандидаты в Европарламент публично выворачивают кошельки

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Elisabeth Viil
Редактор: Jete-Ri Jõesaar
Jevgenia Parv
Кандидаты в Европарламент (слева) Марина Кальюранд, Хелле-Мооника Хельме и Рихо Террас подтвердили, что используют в избирательных кампаниях только личные средства
Кандидаты в Европарламент (слева) Марина Кальюранд, Хелле-Мооника Хельме и Рихо Террас подтвердили, что используют в избирательных кампаниях только личные средства
ФОТО: Delfi Meedia

На днях стало известно, что Комиссия по контролю за финансированием партий подозревает нескольких членов эстонского Европарламента в нарушении закона. Delfi спросил кандидатов в Европарламент, поступают ли деньги на их предвыборную кампанию откуда-то извне.

Депутат Европарламента и первый номер от Социал-демократической партии Марина Кальюранд заявила, что она сама взяла на себя все расходы, связанные с предвыборной кампанией. „Но что касается этого письма, я думаю, что комиссия действительно должна быть гораздо более точной“, - сказала она.

В частности, по словам Кальюранд, Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) не уточнила, что именно считать рекламой.

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