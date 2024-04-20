„Какие европейские средства? Этих денег у нас нет!“ Кандидаты в Европарламент публично выворачивают кошельки

Депутат Европарламента и первый номер от Социал-демократической партии Марина Кальюранд заявила, что она сама взяла на себя все расходы, связанные с предвыборной кампанией. „Но что касается этого письма, я думаю, что комиссия действительно должна быть гораздо более точной“, - сказала она.