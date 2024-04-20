20.04.2024, 16:15
„Какие европейские средства? Этих денег у нас нет!“ Кандидаты в Европарламент публично выворачивают кошельки(7)
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На днях стало известно, что Комиссия по контролю за финансированием партий подозревает нескольких членов эстонского Европарламента в нарушении закона. Delfi спросил кандидатов в Европарламент, поступают ли деньги на их предвыборную кампанию откуда-то извне.
Депутат Европарламента и первый номер от Социал-демократической партии Марина Кальюранд заявила, что она сама взяла на себя все расходы, связанные с предвыборной кампанией. „Но что касается этого письма, я думаю, что комиссия действительно должна быть гораздо более точной“, - сказала она.