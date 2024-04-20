В некоторых местах дорожные условия в Эстонии все еще остаются сложными. Полиция рекомендует не ездить на летних шинах

Однако полиция рекомендует избегать поездок на летней резине.

Департамент транспорта советует всем участникам дорожного движения быть осторожными на дорогах, перед началом поездки ознакомиться с прогнозом, выбирать скорость движения, соответствующую дорожным условиям, а также держаться от других участников дорожного движения на большей дистанции, чем обычно.

По данным Департамента окружающей среды, ночью температура воздуха снова опустится чуть ниже нуля.

Ближайшей ночью (21.04) ожидается усиление осадков, из-за которых дорога будет мокрой и скользкой. Дождю будет сопутствовать мокрый снег.

В воскресенье днем ​​все еще будет скользко, но по ходу дня температура воздуха во многих местах поднимется выше 5 градусов, и ситуация на дорогах стабилизируется.

В ночь на понедельник, 22 апреля, в Западной и Северо-Западной Эстонии ожидаются кратковременные похолодания до 0..-1 градуса, однако из-за высыхания дорог днем ​​риски ниже.

Днем в понедельник дорожные условия хорошие. Во вторник также дороги прогреются и будут безопасными.

В ночь на среду ожидаются минусовые температуры и небольшие осадки, что указывает на возвращение опасных условий. Однако, по данным Департамента окружающей среды, это предварительные прогнозы, и условия могут измениться.

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