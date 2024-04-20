20.04.2024, 10:55
ПОГОДА НА ВЫХОДНЫХ | Продолжится снегопад, температура останется в районе нуля, на дорогах опасно(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу продолжит идти снег и мокрый снег, в воскресенье, по предварительному прогнозу, осадков не ожидается. Температура - около 0 градусов, сообщает Maaleht.
В субботу (20.04) область пониженного давления отойдет в северные районы России, но по его краю над Эстонией пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, на юге Эстонии вероятность осадков ниже. Будет дуть умеренно сильный западный ветер, в начале ночи на побережье Вирумаа и Чудского озера - порывами до 14 м/с. Днем температура воздуха колеблется от 0°С на севере Эстонии до +3..+6°С на юге.