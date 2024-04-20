Новости Эстонии
20.04.2024, 10:55

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫХ | Продолжится снегопад, температура останется в районе нуля, на дорогах опасно

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ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В субботу продолжит идти снег и мокрый снег, в воскресенье, по предварительному прогнозу, осадков не ожидается. Температура - около 0 градусов, сообщает Maaleht.

В субботу (20.04) область пониженного давления отойдет в северные районы России, но по его краю над Эстонией пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, на юге Эстонии вероятность осадков ниже. Будет дуть умеренно сильный западный ветер, в начале ночи на побережье Вирумаа и Чудского озера - порывами до 14 м/с. Днем температура воздуха колеблется от 0°С на севере Эстонии до +3..+6°С на юге.

В ночь на воскресенье погода будет облачной с прояснениями. Местами пройдет дождь со снегом и мокрым снегом, в начале ночи на юго-востоке Эстонии также возможен дождь. Ветер переменных направлений со скоростью 1-6 м/с, на островах и побережье преимущественно северо-западный и западный силой 3-9 м/с, около полуночи постепенно изменится на северный и северо-восточный. Температура воздуха -4..+1°С.

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