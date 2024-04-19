Невероятная халатность: эстонский департамент заказал услугу стоимостью 2500 евро за 1,6 миллиона!

Весной 2020 года Департамент шоссейных дорог (ныне — Транспортный департамент) стал искать компании, которые бы убирали в различных бюро обслуживания департамента. Для уборки в четырех зданиях в Пыхьяском территориальном отделении лучшее предложение сделала фирма Krausberg Eesti, которая пообещала делать уборку помещений, стрижку газонов, мытье полов, противогололедные мероприятия и тому подобное по самой низкой цене. За действующий три года договор запросили 290 705 евро. Так как нагрянул Covid-19 и объем предлагаемых услуг по уборке оказался в разы меньше прогнозируемого, фактическая цена договора составила всего 74 954 евро.