Невероятная халатность: эстонский департамент заказал услугу стоимостью 2500 евро за 1,6 миллиона!(30)
Транспортный департамент Эстонии получил счет за уборку гранитной крошки в размере 1,6 миллиона евро, потому что чиновники не обратили внимание на цену услуги — 100 евро за квадратный метр. Учреждение не хочет выплачивать такую гигантскую сумму, поэтому клининговая компания подала против департамента судебный иск почти на 2 миллиона евро, пишет Ärileht.
Весной 2020 года Департамент шоссейных дорог (ныне — Транспортный департамент) стал искать компании, которые бы убирали в различных бюро обслуживания департамента. Для уборки в четырех зданиях в Пыхьяском территориальном отделении лучшее предложение сделала фирма Krausberg Eesti, которая пообещала делать уборку помещений, стрижку газонов, мытье полов, противогололедные мероприятия и тому подобное по самой низкой цене. За действующий три года договор запросили 290 705 евро. Так как нагрянул Covid-19 и объем предлагаемых услуг по уборке оказался в разы меньше прогнозируемого, фактическая цена договора составила всего 74 954 евро.