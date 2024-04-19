Внимание! Ожидается резкое ухудшение дорожных условий

Сегодня во второй половине дня в Северо-Восточной и Юго-Восточной Эстонии пошел мокрый снег.

Осадки движутся в северо-западном направлении, к вечеру они достигнут Северной Эстонии. Снег будет идти всю ночь, в субботу на востоке и севере Эстонии ожидаются краткосрочные осадки в виде мокрого снега.

Дорожная ситуация изменится, дороги, особенно в Восточной Эстонии, где ожидаются обильные осадки, станут скользкими. По прогнозу, зимние дорожные условия придется учитывать и на следующей неделе. Просим всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными, перед поездкой ознакомиться с дорожной ситуацией, выбирать скорость движения, соответствующую условиям, соблюдать большую дистанцию.

Поскольку для транспортных средств с летними покрышками сложится наиболее сложная ситуация, просим сегодня вечером, ночью и завтра рано утром воздержаться от поездок на летней "резине".

Дополнительную информацию о дорожной ситуации можно получить на портале Tark Tee.

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