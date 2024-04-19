„Правые“ огласили список своих кандидатов на выборах в Европарламент

„Правые“ предлагают в прямом смысле список лидеров, в котором все кандидаты, исходя из своих знаний и опыта, лучше всего будут представлять интересы Эстонии в Брюсселе, - заявила Перлинг. - В Европе идет война, бюрократия вторгается во все сферы, дебаты о климате потеряли свою экономическую направленность, и в результате всего этого становится меньше свободы как в Европе, так и в Эстонии. Кандидаты от „Правых“ выходят на защиту свободы, и все они подтвердили, что в случае избрания будут работать в Европарламенте“.