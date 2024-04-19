„Правые“ огласили список своих кандидатов на выборах в Европарламент
Самая популярная из непредставленных в парламенте партий - „Правые“ - во главе с председателем партии Лавли Перлинг в пятницу, 19 апреля, передали в Республиканскую избирательную комиссию список своих кандидатов в депутаты Европейского парламента.
Первым номером списка стала Лавли Перлинг. Также в первую тройку кандидатов также вошли эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс и кинорежиссер Ильмар Рааг, пишет rus.err.
Далее следуют ученый-климатолог Аннела Анегер-Краави, журналист и бывший редактор Postimees Марти Аавик, предприниматели Ээро Раун и Кадри Кулманн, вице-старейшина волости Сауэ Андрес Каарманн и предприниматель, вице-председатель партии Кристьян Ванаселья.
„Правые“ предлагают в прямом смысле список лидеров, в котором все кандидаты, исходя из своих знаний и опыта, лучше всего будут представлять интересы Эстонии в Брюсселе, - заявила Перлинг. - В Европе идет война, бюрократия вторгается во все сферы, дебаты о климате потеряли свою экономическую направленность, и в результате всего этого становится меньше свободы как в Европе, так и в Эстонии. Кандидаты от „Правых“ выходят на защиту свободы, и все они подтвердили, что в случае избрания будут работать в Европарламенте“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.