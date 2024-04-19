Яна Тоом о производстве Комиссии по надзору: Показательно, что выделили только меня, когда все остальные депутаты делают то же самое

Яна Тоом сказала Delfi, что, по ее оценке, она не использовала деньги своей европейской партии для собственной предвыборной кампании, но это необходимо обсудить с Комиссией по надзору за финансированиям партий.

„Когда я открываю Delfi, я вижу Свена Миксера с логотипом соцдемов, на обложке „Экспресса“ - Яака Мадисона с логотипом ID и так далее. Это примечательно, что процедуру начали именно в моем случае, а у всех остальных вроде все в порядке, а там посмотрим“.