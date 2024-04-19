19.04.2024, 15:52
Яна Тоом о производстве Комиссии по надзору: Показательно, что выделили только меня, когда все остальные депутаты делают то же самое(29)
ФОТО: | Delfi Meedia
Яна Тоом утверждает, она не проводила предвыборную кампанию на деньги европейской партии. По ее словам, показательно, что из всех депутатов выделили именно ее.
Яна Тоом сказала Delfi, что, по ее оценке, она не использовала деньги своей европейской партии для собственной предвыборной кампании, но это необходимо обсудить с Комиссией по надзору за финансированиям партий.