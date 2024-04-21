ГРАФИК | Правительство определило размер дивидендов, которые выплатят в казну государственные компании: лидирует Eesti Energia(8)
Сегодня правительство подтвердило размеры дивидендов, которые должны выплатить госкомпании за 2024 год. Согласно документу, госбюджет получит 151,8 млн евро в виде дивидендов, что на 15,6 млн евро больше, чем планировалось осенью, пишет Delfi Ärileht.
Размер дивидендов основан на цифрах, запланированных в госбюджете, предложениях отраслевых министров и финансовых результатах компаний за прошлый год, а также финансовых прогнозах, сообщило Министерство финансов.
По словам министра финансов Марта Вырклаэва (Партия реформ), вклад госпредприятий в государственный бюджет важен, но следует учитывать, что эта сумма посильная, а также сохраняется оптимальный баланс между финансовыми показателями и деятельностью.
„Некоторые госкомпании показали хорошие финансовые результаты в 2023 году, а финансовые возможности шести компаний позволяют получить больший дивиденд, чем планировалось. Это Riigi Kinnisvara AS, Elering AS, Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS, AS Tallinna Sadam, AS Eesti Loto и Teede Tehnokeskus AS“, - перечислил он.
Решение касается компаний, в которых у государства есть как минимум право принятия решений. Дивиденды утверждены на общую сумму 158 118 740 евро, из которых в госбюджет поступит 151 786 865 евро.
Разница между суммой, полученной государством, и общей суммой обусловлена долей – государство не является единоличным владельцем всех компаний, и бюджет получает лишь соответствующую долю. Например, государству принадлежат 67 процентов акций Таллиннского порта и 93 процента Эстонского управления государственными лесами.
AS Ökosil и AS Levira не отражены в таблице, поскольку государство не имеет в них полномочий по принятию решений. В качестве отдельного решения еще не утвержден размер дивидендов Государственного центра управления лесами.
Согласно распоряжению министра финансов, госкомпании перечисляют дивиденды в течение пяти рабочих дней после утверждения годового отчета.
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