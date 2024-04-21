Большинство родителей в Эстонии считают важным ограничивать использование детьми смарт-устройств. Как и что нужно делать?

Исследование, проведенное по заказу Samsung, привлекло внимание к знаниям родителей о том, как их дети используют смарт-устройства. Выяснилось, что целых 93% родителей считают, что использование подростками смарт-устройств должно быть ограничено. Однако лишь 67% родителей полностью или частично контролируют деятельность своего ребенка в интернете, а почти четверть опрошенных вообще не знают, что подросток делает на своем смартфоне.

„Контент, который распространяется в интернете, не всегда дружелюбен к детям, поэтому важно быть в курсе того, чем занимается ваш ребенок. Сегодняшние смартфоны предоставляют для этого массу возможностей, и каждый родитель может менять уровень контроля по своему желанию“, - отметил Пеннар. Однако результаты опроса показывают, что, к сожалению, лишь немногие родители используют смарт-решения, то есть помогающие контролировать приложения: около 24% респондентов используют их регулярно, а 18% время от времени.

Еще одна вызывающая беспокойство проблема – это обсуждение с детьми безопасности интернета и мобильных устройств. Хотя 84% опрошенных говорили на эту тему со своим ребенком, одного разговора недостаточно, а неоднократно о безопасности говорили с детьми всего 50% родителей. По мнению Пеннара, в эпоху смарт-технологий разговоры о безопасности очень важны, и время от времени ребенку обязательно следует напоминать об основах.

Алари Пеннар рассказал, что следует учитывать, разговаривая с детьми об безопасности смарт-устройств, и как контролировать то, что они делают в интернете: