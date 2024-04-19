Утонувший в Тойла мужчина - известный политик Велло Юхков, в прошлом руководивший Нарва-Йыэсуу и Йыхви(1)
В среду, 17 апреля, в 18:27 в Центр неотложной помощи поступило сообщение о том, что в деревне Вока волости Тойла Ида-Вирумаа в водоем упал мужчина. На днях выяснилось, что в результате несчастного случая погиб Велло Юхков - известный в Ида-Вирумаа политик, занимавший в разное время высокие посты.
На место немедленно прибыли спасатели Силламяэ и скорая помощь. Спасатели прибыли в 18:40 и вытащили из воды 67-летнего Юхкова, но спасти жизнь мужчине не удалось.
Вице-старейшина Йыхви Ильмар Аун подтвердил, что погибшим был бывший вице-старейшина Йыхви Велло Юхков.
С 1993 по 1996 год Юхков был мэром Нарва-Йыэсуу. В 1997-м пришел на работу в управу Йыхви советником по развитию, затем стал вице-мэром, а когда Йыхви из города превратился в волость - вице-старейшиной. В 2014 году недолгое время был старейшиной волости, затем вернулся на пост заместителя, который покинул в 2016-м.
Юхков с 2006 года состоял в Центристской партии.
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