Утонувший в Тойла мужчина - известный политик Велло Юхков, в прошлом руководивший Нарва-Йыэсуу и Йыхви

На место немедленно прибыли спасатели Силламяэ и скорая помощь. Спасатели прибыли в 18:40 и вытащили из воды 67-летнего Юхкова, но спасти жизнь мужчине не удалось.

С 1993 по 1996 год Юхков был мэром Нарва-Йыэсуу. В 1997-м пришел на работу в управу Йыхви советником по развитию, затем стал вице-мэром, а когда Йыхви из города превратился в волость - вице-старейшиной. В 2014 году недолгое время был старейшиной волости, затем вернулся на пост заместителя, который покинул в 2016-м.