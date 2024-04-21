Доходность пенсионных фондов: на что следует обращать внимание вкладчикам

Краткосрочные показатели пенсионного фонда могут быть более волатильными, но в зависимости от ситуации они могут быть более значимыми, чем долгосрочные показатели. Важно понимать, почему. Например, возможно, что в фонде произошли значительные изменения, и в результате фонд или условия больше не сопоставимы с долгосрочным прошлым. Некоторые примеры: меняются правила – в Эстонии фондам разрешалось рисковать акциями на 100% только в течение последних пяти лет. Это означает, что, анализируя фонды с наибольшей долей акций, важно понимать, что доля акций в этих фондах значительно изменилась с течением времени, и поэтому периоды не являются строго сопоставимыми. То же самое можно сказать и о значительных изменениях в продуктах фондов. Например, о генерационных фондах, запущенных Swedbank, или о значительных изменениях в пенсионных фондах SEB в этом году. Другой пример – появление новых фондов, которые существуют на рынке лишь короткое время и чьи показатели сильно зависят от условий, сложившихся на момент запуска.

Краткосрочная доходность определяется как процентная доходность за период до одного года и может довольно сильно варьироваться от периода к периоду. На краткосрочную доходность в большей степени влияют экономические тенденции, такие как новости об экономических показателях, результаты деятельности компаний, политика, в том числе геополитика. Долгосрочная доходность сосредоточена на результатах деятельности фонда за более длительный период времени, например за 5, 10 или 15 лет, с подъёмами и спадами, выравнивающими процентную доходность до более стабильного уровня. При обсуждении и продвижении пенсионных фондов используются как краткосрочные, так и долгосрочные показатели доходности. Например, на сайте Swedbank Вы можете увидеть результаты деятельности наших пенсионных фондов за 1, 5 и 10 лет.

Адаптация к изменениям связана не только с внешними воздействиями. Рынок пенсионных фондов Эстонии находится в постоянном движении, как с точки зрения законодательства, так и желания управляющих фондами предлагать новые возможности. Например, Swedbank отреагировал на спрос, преобразовав большинство своих пенсионных фондов в т. н. генерационные фонды, то есть в фонды, в которых пропорция облигаций и акций автоматически меняется с возрастом человека, то есть сам фонд со временем становится более консервативным. Однако последствия такого изменения стратегии отражаются именно на краткосрочных показателях. На агрессивность и консерватизм пенсионных фондов также повлияли изменения в законодательстве. Например, в 2002 году фондам разрешалось держать не более 50% акций, с 2010 года максимальная доля акций выросла до 75%, и только с 2019 года в акции было разрешено вкладывать все активы. Сегодня самые агрессивные фонды, особенно ориентированные на молодёжь, могут инвестировать в акции все средства – то, что было невозможно ещё шесть лет назад. И опять же, это означает, что долгосрочная доходность не является показателем жизнеспособности фонда в свете текущего законодательства.

Ассортимент пенсионных фондов разнообразен, со временем появляются новые фонды и вносятся изменения в существующие, что может быть только положительным для пенсионных вкладчиков. В настоящее время в рамках II пенсионной ступени на выбор предлагается 26 фондов, а в рамках III ступени – 17. Если первые фонды были созданы в начале 2000-х годов в рамках пенсионной системы, то за последние три года пять фондов были добавлены в III ступень и три – во II ступень. Новые фонды не могут продемонстрировать долгосрочную доходность, но если, например, ввести ограничения на рекламу краткосрочной доходности и разрешить упоминать только фонды, работающие на рынке более длительное время, как это повлияет на мотивацию управляющих фондами выходить на рынок со всё более новыми и привлекательными фондами?