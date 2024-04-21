Доходность пенсионных фондов: на что следует обращать внимание вкладчикам
Долгосрочная или краткосрочная доходность? – мудрый инвестор при оценке доходности инвестиций обращает внимание и на то, и на другое
Доходность пенсионных фондов – это показатель доходности и эффективности инвестиций фонда с течением времени. Проще говоря, сколько инвестор зарабатывает на деньгах, вложенных в фонд, за определённый период.
Краткосрочная доходность определяется как процентная доходность за период до одного года и может довольно сильно варьироваться от периода к периоду. На краткосрочную доходность в большей степени влияют экономические тенденции, такие как новости об экономических показателях, результаты деятельности компаний, политика, в том числе геополитика. Долгосрочная доходность сосредоточена на результатах деятельности фонда за более длительный период времени, например за 5, 10 или 15 лет, с подъёмами и спадами, выравнивающими процентную доходность до более стабильного уровня. При обсуждении и продвижении пенсионных фондов используются как краткосрочные, так и долгосрочные показатели доходности. Например, на сайте Swedbank Вы можете увидеть результаты деятельности наших пенсионных фондов за 1, 5 и 10 лет.
Почему и когда важно смотреть на краткосрочную доходность?
Краткосрочные показатели пенсионного фонда могут быть более волатильными, но в зависимости от ситуации они могут быть более значимыми, чем долгосрочные показатели. Важно понимать, почему. Например, возможно, что в фонде произошли значительные изменения, и в результате фонд или условия больше не сопоставимы с долгосрочным прошлым. Некоторые примеры: меняются правила – в Эстонии фондам разрешалось рисковать акциями на 100% только в течение последних пяти лет. Это означает, что, анализируя фонды с наибольшей долей акций, важно понимать, что доля акций в этих фондах значительно изменилась с течением времени, и поэтому периоды не являются строго сопоставимыми. То же самое можно сказать и о значительных изменениях в продуктах фондов. Например, о генерационных фондах, запущенных Swedbank, или о значительных изменениях в пенсионных фондах SEB в этом году. Другой пример – появление новых фондов, которые существуют на рынке лишь короткое время и чьи показатели сильно зависят от условий, сложившихся на момент запуска.
Адаптация к изменениям связана не только с внешними воздействиями. Рынок пенсионных фондов Эстонии находится в постоянном движении, как с точки зрения законодательства, так и желания управляющих фондами предлагать новые возможности. Например, Swedbank отреагировал на спрос, преобразовав большинство своих пенсионных фондов в т. н. генерационные фонды, то есть в фонды, в которых пропорция облигаций и акций автоматически меняется с возрастом человека, то есть сам фонд со временем становится более консервативным. Однако последствия такого изменения стратегии отражаются именно на краткосрочных показателях. На агрессивность и консерватизм пенсионных фондов также повлияли изменения в законодательстве. Например, в 2002 году фондам разрешалось держать не более 50% акций, с 2010 года максимальная доля акций выросла до 75%, и только с 2019 года в акции было разрешено вкладывать все активы. Сегодня самые агрессивные фонды, особенно ориентированные на молодёжь, могут инвестировать в акции все средства – то, что было невозможно ещё шесть лет назад. И опять же, это означает, что долгосрочная доходность не является показателем жизнеспособности фонда в свете текущего законодательства.
Ассортимент пенсионных фондов разнообразен, со временем появляются новые фонды и вносятся изменения в существующие, что может быть только положительным для пенсионных вкладчиков. В настоящее время в рамках II пенсионной ступени на выбор предлагается 26 фондов, а в рамках III ступени – 17. Если первые фонды были созданы в начале 2000-х годов в рамках пенсионной системы, то за последние три года пять фондов были добавлены в III ступень и три – во II ступень. Новые фонды не могут продемонстрировать долгосрочную доходность, но если, например, ввести ограничения на рекламу краткосрочной доходности и разрешить упоминать только фонды, работающие на рынке более длительное время, как это повлияет на мотивацию управляющих фондами выходить на рынок со всё более новыми и привлекательными фондами?
Кроме того, показатель долгосрочной эффективности может быть искажён в контексте будущего успеха. Например, хотя активы пенсионного фонда инвестируются с учётом диверсификации, пенсионный фонд, созданный 10 лет назад, может иметь портфель облигаций и акций компаний, бизнес которых процветал в первые годы существования фонда, но стоимость которых с тех пор имела тенденцию к снижению. Однако если посмотреть на 10-летние показатели этого конкретного пенсионного фонда, то они могут оказаться довольно высокими благодаря буму в первые годы. Но выбирая пенсионный фонд, мы хотим, чтобы он был успешным и сегодня, и завтра. Если посмотреть на краткосрочные показатели того же пенсионного фонда, то можно увидеть, что в нынешних экономических условиях он может оказаться не столь полезным для нас в ближайшем будущем, и что лучшим выбором будет пенсионный фонд, который работает на рынке не так давно, но имеет хорошие краткосрочные показатели и инвестирует больше средств в бурно развивающийся сектор экономики сейчас и в ближайшем будущем.
Адаптация к изменениям
Управляющие фондами со временем пересматривают как регионы, так и сектора, в которые они инвестируют. Накопление пенсионных средств – это процесс, длящийся десятилетиями, и за это время мир претерпевает значительные изменения, а иногда – и разрушительные события. Важно понимать будущие тенденции и то, как будут зарабатываться деньги в будущем.
Средний период накопления составляет около 40 лет. Накопление начинается с небольших сумм, которые со временем растут как за счёт повышения зарплаты, так и за счёт отдачи от накопленных активов. При рассмотрении долгосрочной доходности есть важный нюанс – чем дальше в прошлое, тем меньше накопленная сумма, тем меньше сумма, на которую влияет доходность, а чем ближе к выходу на пенсию, тем больше накопленная сумма и тем важнее становится отслеживать краткосрочную доходность.
В рекламе финансовых продуктов определённые ограничения необходимы, но, с другой стороны, как мы видим на рынке пенсионных фондов, свобода от ограничений является важным фактором, стимулирующим свободную конкуренцию. Тем более что речь идёт не о сокрытии информации, а именно о возможности открыто делиться ею. Исчерпывающая информация по всем показателям всегда доступна на сайте Пенсионного центра, если речь идёт о пенсии, и на сайте Swedbank.
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