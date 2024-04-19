Надзорная комиссия призвала партии правильно использовать евроденьги. В отношении Яны Тоом возбуждено производство

„На сегодняшний день известны случаи, когда этот запрет на финансирование игнорировался, а некоторые действующие члены Европарламента и кандидаты на предстоящих выборах публиковали предвыборную рекламу, профинансированную из вышеупомянутых средств“, - говорится в письме Овийр.

„Очевидно, что все заметили рекламу или контент-маркетинговые статьи депутатов Европарламента с логотипом их партии, напечатанным мелким шрифтом. В целом, это означает, что за это платит сама партия“, — пояснила Овийр Delfi.

Если политическая партия в рамках выборов в Европарламент получила рекламу от партии европейского уровня или группы Европейского парламента, за которую местный кандидат или сама партия не платили, то эти деньги необходимо вернуть. „В противном случае это запрещенное пожертвование, полученное от юридического лица, на возврат которого комиссия (ERJK) имеет право выдать предписание“, - говорится в письме Овийр.

Она добавила, что письмо-напоминание было отправлено ​​политикам, чтобы напомнить о законе. „Поскольку мы увидели, что начинают происходить подобные вещи, то мы напомнили европейским парламентариям, что по закону этого делать нельзя“.

ERJK возбудила производство против члена Европейского парламента Яны Тоом. По словам Овийр, Тоом сама заявила в СМИ, что за ее рекламу заплатила партия Renew Europe. „Исходя из этого, можно заключить, что юридическое лицо сделало запрещенное пожертвование на ее кампанию, и парламентарий должен вернуть эти деньги обратно“, - подтвердила Овийр.

В то же время, по словам Овийр, были опубликованы и рекламные объявления Урмаса Паэта и Свена Миксера, а в случае Паэта - также статьи контент-маркетинга, где в углу стоит логотип партии. Поскольку, в отличие от Тоом, они ничего не говорили о финансировании данных публикаций, ERJK направит им дополнительный запрос.

По словам Овийр, на возврат денег парламентариям обычно дается 14-30 дней. „Если, например, идет период отпусков, то этот интервал немного увеличивается“, - сказала она.

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