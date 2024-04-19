Эстония в марте сохранила место в лидерах Евросоюза по уровню инфляции

Самые низкие годовые показатели инфляции в марте были зарегистрированы в Литве (0,4%), Финляндии (0,6%) и Дании (0,8%).

Самые высокие годовые темпы инфляции были зафиксированы в Румынии (6,7%), Хорватии (4,9%), Эстонии и Австрии (по 4,1%).

По сравнению с февралем в марте цены в Евросоюзе выросли на 0,8%. В Эстонии они увеличились на 0,4%.

Инфляция в еврозоне в марте замедлилась за год до 2,4% по сравнению с 2,6% месяцем ранее. В месячном сравнении цены выросли на 0,7%.

В марте наибольшее влияние на инфляцию в еврозоне в годовом сравнении оказало подорожание услуг, продуктов питания, алкоголя и табачных изделий, неэнергетических промышленных товаров, а также удешевление энергии.

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