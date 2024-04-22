Институт конъюнктуры: недоверие правительству тормозит экономику Эстонии

По мнению группы экономических экспертов Института конъюнктуры, общая экономическая ситуация в марте была несколько лучше, чем в декабре. Остановка падения экономики свидетельствует о стабилизации ситуации, однако улучшения пока не ожидается.

По словам директора Эстонского института конъюнктуры Пеэтера Раудсеппа, исследование не предоставляет каких-то новых выводов. „Экономический климат несколько улучшился, но это не соответствует экономическому росту, и надеяться на него сейчас очень преждевременно. В качестве оптимистичной ноты можно сказать, что стремительное падение замедлилось, но это не значит, что проблемы исчезли или были преодолены“, - сказал он.

По сравнению с концом 2023 года, самой большой экономической проблемой продолжает оставаться , недостаточный спрос, на что указывали все опрошенные эксперты. За ней следует отсутствие международной конкурентоспособности (86% экспертов). Третье и четвертое места делят недостаток инноваций и недоверие к экономической политике правительства, что констатировали 79% ответивших экспертов. Низкое доверие к экономической политике правительства за год выросло на 60 процентных пунктов, составив в первом квартале 2023 года 19% .

Министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало заявил, что подготовленный в прошлом месяце план экономической политики предлагает долгосрочные решения, которые помогут направить экономику на подъем. „Цель плана экономической политики по удвоению экономики Эстонии к 2035 году может быть достигнута только посредством сотрудничества как с государством, так и с предпринимателями и заинтересованными группами. В сотрудничестве этот план и сложился, но сейчас важно довести дело до конца, чтобы восстановить пошатнувшееся в сложной экономической ситуации доверие предпринимателей к экономической политике страны“.

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