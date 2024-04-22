Институт конъюнктуры: недоверие правительству тормозит экономику Эстонии(8)
Недавний ежеквартальный обзор экспертов экономики Института конъюнктуры показывает, что одной из самых больших проблем, затрагивающих компании, стало отсутствие доверия к экономической политике правительства на протяжении многих лет, пишет Delfi Ärileht.
По мнению группы экономических экспертов Института конъюнктуры, общая экономическая ситуация в марте была несколько лучше, чем в декабре. Остановка падения экономики свидетельствует о стабилизации ситуации, однако улучшения пока не ожидается.
По словам директора Эстонского института конъюнктуры Пеэтера Раудсеппа, исследование не предоставляет каких-то новых выводов. „Экономический климат несколько улучшился, но это не соответствует экономическому росту, и надеяться на него сейчас очень преждевременно. В качестве оптимистичной ноты можно сказать, что стремительное падение замедлилось, но это не значит, что проблемы исчезли или были преодолены“, - сказал он.
По сравнению с концом 2023 года, самой большой экономической проблемой продолжает оставаться , недостаточный спрос, на что указывали все опрошенные эксперты. За ней следует отсутствие международной конкурентоспособности (86% экспертов). Третье и четвертое места делят недостаток инноваций и недоверие к экономической политике правительства, что констатировали 79% ответивших экспертов. Низкое доверие к экономической политике правительства за год выросло на 60 процентных пунктов, составив в первом квартале 2023 года 19% .
Министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало заявил, что подготовленный в прошлом месяце план экономической политики предлагает долгосрочные решения, которые помогут направить экономику на подъем. „Цель плана экономической политики по удвоению экономики Эстонии к 2035 году может быть достигнута только посредством сотрудничества как с государством, так и с предпринимателями и заинтересованными группами. В сотрудничестве этот план и сложился, но сейчас важно довести дело до конца, чтобы восстановить пошатнувшееся в сложной экономической ситуации доверие предпринимателей к экономической политике страны“.
Соседи в лучшем положении
Индекс экономического доверия, объединяющий оценки руководителей эстонских компаний и потребителей, в марте составил 83,3 пункта, что существенно хуже долгосрочного среднего показателя и в последние шесть месяцев остается более или менее на том же уровне. Мы по-прежнему находимся в худшем положении по сравнению с нашими непосредственными соседями: на первом месте Латвия с 98,1 балла, за ней следуют Литва (96,7 балла), Швеция (93 балла) и Финляндия (86,5 балла).
Раудсепп отметил, что доверие в разных областях движется в разных направлениях. Например, доверие к сфере услуг улучшилось на 9,5 пункта по сравнению с концом 2023 года и составило -6. При этом, однако, доверие к торговле упало на 7,7 пункта до -23,3 пункта. Доверие в промышленном и строительном секторах также немного улучшилось до -20,6 и -18,7 пунктов соответственно. „Результаты значительно хуже по сравнению с долгосрочными средними показателями, но общее падение, когда все отрасли обрушились одновременно, остановилось“, - добавил он.
Эксперты Института конъюнктуры в основном сходятся во мнении о будущем изменении уровня инфляции - инфляция через шесть месяцев будет ниже, чем сегодня. Однако доверие потребителей не изменилось с октября прошлого года.
Индикатор доверия в марте составил -34 (в феврале -35, в марте -25 год назад, долгосрочное среднее -9). Прогноз потребителей относительно будущего экономики страны весьма негативный. Хотя средняя зарплата растет, а темпы инфляции замедлились, она превышает средний показатель по ЕС, война в Украине продолжается и угроза войны для Эстонии сохраняется, экономический спад в стране продолжается, доходная база сокращается. При этом налоги растут, и намерения ввести новые налоги усиливают неуверенность жителей в будущем благополучии.
Продовольственная корзина по данным Института конъюнктуры в марте стоила 115,74 евро и была на 0,6% (0,66 евро) дешевле, чем в декабре 2023 года. По сравнению с мартом 2023 года продовольственная корзина подешевела на 0,8% или 0,93 евро. В марте по сравнению с декабрем в корзине покупок подешевели крупяные продукты и куриные яйца. Наибольший рост цен произошел на овощи. В потребительской корзине за год подешевела рыба, подорожали яблоки и картофель, а овощи подешевели.
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