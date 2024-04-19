Захарова по-хамски отреагировала на слова Мартина Херема, назвав его „буйным больным“

На днях Херем сказал, что на данный момент не видит военной угрозы для страны непосредственно за ее границами, но при необходимости обороноспособность может быть повышена.

„Россия сегодня точно готовится к войне, в этом у меня нет ни малейшего сомнения. Я видел планы НАТО. Ни один из них не предусматривает пресечения синими стрелками границ РФ до ее агрессии. Она может быть совершенно уверенной, что НАТО не нападет. Тем не менее, она готовится к войне. Так к какой войне она готовится? Скорее всего, к такой, которую начнет сама“, — сказал генерал, выступая на ежегодном собрании совета Академии наук.

Какова стратегия Эстонии на случай, если Россия действительно атакует Эстонию?

„Все те точки, из которых Россия захочет повлиять на Эстонию с расстояния 50 или 100 километров, как это происходит сегодня в Украине и от чего у них нет защиты, мы уничтожим. Мы будем уничтожать их не в Раквере или Нарве, а в Ивангороде, Печорах или где-то там“, — заявил глава Сил обороны.

„Буйный больной“, — отреагировала на это официальный представитель российского дипведомства в беседе с „Известиями“.

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