ВИДЕО | Мартин Херем: если РФ нападает на Эстонию, мы разнесем инфраструктуру в Ивангороде, Печорах и других местах

„Россия сегодня точно готовится к войне, в этом у меня нет ни малейшего сомнения. Я видел планы НАТО. Ни один из них не предусматривает пресечения синими стрелками границ РФ до ее агрессии. Она может быть совершенно уверенной, что НАТО не нападет. Тем не менее, она готовится к войне. Так к какой войне она готовится? Скорее всего, к такой, которую начнет сама“, — сказал генерал Херем, выступая на ежегодном собрании совета Академии наук.