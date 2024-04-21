Новости Эстонии
21.04.2024, 12:05

Пришла пора собирать черемшу! Сбор черемши в неумеренном количестве может обернуться штрафом в 1200 евро

 
Собирая черемшу, следует проявлять осторожность.
Собирая черемшу, следует проявлять осторожность.
ФОТО: encierro | Shutterstock

Растения, относящиеся к охраняемым видам, разрешено собирать в разумных количествах для собственного употребления в местах их естественного произрастания. Черемша относится к охраняемым видам, покупать и продавать разрешается только те кустики и листья медвежьего лука, которые выращены в своем саду или в садоводческом хозяйстве, напоминает издание Maaleht.

„Воскресным утром, когда уже остановилась отличная погода, светило солнце, пели птицы, я отправилась в лес, чтобы узнать, не появилась ли уже черемша. В Суурупи черемша уже вылезла из-под земли, и, конечно, пройти мимо я не могла“, - сказала журналист Maaleht Мари Кукк.

Черемша, про которую можно с полным правом сказать, что она кладезь витаминов, очень популярное растение. Но, собирая медвежий лук (эст. karulauk), нужно помнить о том, что, во-первых, с одного растения можно срывать не больше двух-трех листиков, во-вторых, черемшу можно собирать только для собственных нужд, нельзя продавать и покупать черемшу, собранную в местах естественного произрастания. Кроме того, черемшу можно спутать с другими появляющимися весной растениями - пролеской, ядовитыми безвременником, ландышем.

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