21.04.2024, 12:05
Пришла пора собирать черемшу! Сбор черемши в неумеренном количестве может обернуться штрафом в 1200 евро
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Растения, относящиеся к охраняемым видам, разрешено собирать в разумных количествах для собственного употребления в местах их естественного произрастания. Черемша относится к охраняемым видам, покупать и продавать разрешается только те кустики и листья медвежьего лука, которые выращены в своем саду или в садоводческом хозяйстве, напоминает издание Maaleht.