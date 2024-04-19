ФОТО | В Ласнамяэ мужчина стоял на крыше авто. А затем улегся на патрульную машину

Руководитель патрульной службы Ида-Харью Пирко Пярила рассказал, что сегодня, 19 апреля, в 07:22 стало известно, что мужчина стоит на крыше автомобиля перед жилым домом на Ласнамяэ и кричит.

Когда приехала полиция, мужчина вышел из машины и был доставлен в отделение, где его проверили на алкоголь и наркотики. Тесты оказались отрицательными. После этого машина скорой помощи оценила состояние мужчины и отвезла его в медицинское учреждение. Владелец транспортного средства позже осмотрит автомобиль и в случае обнаружения повреждений представит отчет.