ФОТО | В Ласнамяэ мужчина стоял на крыше авто. А затем улегся на патрульную машину(24)
Пост появился в группе EZ-дуны! и за первый час набрал больше тысячи реакций и около 200 комментариев. По поводу сложившейся ситуации RusDelfi обратился в Департамент полиции и погранохраны.
Руководитель патрульной службы Ида-Харью Пирко Пярила рассказал, что сегодня, 19 апреля, в 07:22 стало известно, что мужчина стоит на крыше автомобиля перед жилым домом на Ласнамяэ и кричит.
Когда приехала полиция, мужчина вышел из машины и был доставлен в отделение, где его проверили на алкоголь и наркотики. Тесты оказались отрицательными. После этого машина скорой помощи оценила состояние мужчины и отвезла его в медицинское учреждение. Владелец транспортного средства позже осмотрит автомобиль и в случае обнаружения повреждений представит отчет.
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