Экономика
19.04.2024, 11:20

Наконец-то! Ремонт Balticconnector успешно завершен, в понедельник его запустят

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Ремонт Balticconnector
Ремонт Balticconnector
ФОТО: Elering | Delfi Meedia

Мероприятия по запуску Balticconnector продвигаются по плану, успешно завершены работы по восстановлению его морской и сухопутной частей в Эстонии и Финляндии.

„Место повреждения Balticconnector находилось на морском дне на глубине около 60 метров. Все ремонтные работы проводились с использованием телеуправляемой техники, водолазы к работам не привлекались. В ремонте было задействовано более десятка различных организаций и компаний. Если обычно на ремонт такой подводной инфраструктуры уходит 1-2 года, то Balticconnector был отремонтирован примерно за семь месяцев. Сотрудничество с партнерами оказалось исключительно эффективным“, - сказал представитель Elering по обслуживанию морских труб Тийт Тоомитс.

Ремонт Balticconnector

Далее трубопровод заполняется газом и готовится соединение между Эстонией и Финляндией для его транспортировки.

Balticconnector будет доступен участникам рынка с понедельника, 22 апреля.

Elering и финский оператор газовой системы Gasgrid закрыли Balticconnector в ночь на 8 октября, так как давление в газопроводе начало падать, что указывало на возможную утечку.

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