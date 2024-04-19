Наконец-то! Ремонт Balticconnector успешно завершен, в понедельник его запустят

„Место повреждения Balticconnector находилось на морском дне на глубине около 60 метров. Все ремонтные работы проводились с использованием телеуправляемой техники, водолазы к работам не привлекались. В ремонте было задействовано более десятка различных организаций и компаний. Если обычно на ремонт такой подводной инфраструктуры уходит 1-2 года, то Balticconnector был отремонтирован примерно за семь месяцев. Сотрудничество с партнерами оказалось исключительно эффективным“, - сказал представитель Elering по обслуживанию морских труб Тийт Тоомитс.