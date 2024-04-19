Наконец-то! Ремонт Balticconnector успешно завершен, в понедельник его запустят(1)
Мероприятия по запуску Balticconnector продвигаются по плану, успешно завершены работы по восстановлению его морской и сухопутной частей в Эстонии и Финляндии.
„Место повреждения Balticconnector находилось на морском дне на глубине около 60 метров. Все ремонтные работы проводились с использованием телеуправляемой техники, водолазы к работам не привлекались. В ремонте было задействовано более десятка различных организаций и компаний. Если обычно на ремонт такой подводной инфраструктуры уходит 1-2 года, то Balticconnector был отремонтирован примерно за семь месяцев. Сотрудничество с партнерами оказалось исключительно эффективным“, - сказал представитель Elering по обслуживанию морских труб Тийт Тоомитс.
Далее трубопровод заполняется газом и готовится соединение между Эстонией и Финляндией для его транспортировки.
Balticconnector будет доступен участникам рынка с понедельника, 22 апреля.
Elering и финский оператор газовой системы Gasgrid закрыли Balticconnector в ночь на 8 октября, так как давление в газопроводе начало падать, что указывало на возможную утечку.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.