ФОТО И ВИДЕО | Эстонская фронтовая сауна поддерживает боевой дух украинских защитников(1)
18 апреля волонтеры инициативы „Saunad Ukrainasse“ передали бойцам Первой Президентской бригады Национальной гвардии Украины сауну-прачечную. Это передвижной комплекс на базе военной фуры КамАЗ, в которой оборудована сауна, с дополнительным тягачом-прачечной и вспомогательной машиной. Комплекс полностью автономен: здесь есть резервуары для воды, оборудование для ее нагрева, насосы и генераторы. Следовательно, его можно разместить в любой условно безопасной точке, а также перемещать, чтобы как можно больше бойцов могли им воспользоваться. Мощности комплекса позволяют обслуживать 50-60 человек в день.
„Мы создали комплекс полного цикла гигиены. Заходя сюда, боец может постирать и высушить свою форму, помыться в душе, очистить свой разум и тело в сауне. Это не только о чистоте, что само по себе крайне важно на фронте, но и о поддержке боевого настроя“, – объясняет Сийм Неллис, руководитель ведущей эстонской компании HUUM, которая производит оборудование для саун и является партнером инициативы „Сауны для Украины“.
Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк, которая также присутствовала во время передачи комплекса, добавляет: „Сауна является неотъемлемой частью нашей культуры. Каждый эстонец знает, как после похода в сауну улучшается настроение, появляются силы и энергия. Для украинских военных сауна – это не просто прихоть или роскошь, она имеет терапевтический эффект. Мы хотим дать возможность украинским защитникам хотя бы немного забыть об ужасах войны и расслабиться. Сауна для этого подходит идеально“.
Эстонские мобильные сауны украинские защитники уже оценили прошлой зимой. Первый такой комплекс был передан батальону „Карпатская Сичь“. Потом была рота им. Номана Челебиджихана 251-го батальона территориальной обороны ВСУ и 3 отдельная штурмовая бригада. Бойцы называли сауну на колесах настоящим спасением в морозные зимние месяцы.
По словам одного из основателей инициативы Ильмара Раага, на самом деле запросов от подразделений достаточно. Однако находить средства для такого комплекса непросто – его стоимость составляет около 150 тысяч евро. Благодаря поддержке эстонских предпринимателей, которые предоставили часть услуг и материалов бесплатно, комплекс удалось сделать на треть дешевле. В частности, при производстве этого комплекса ECOSauna построила собственно сауну, HUUM оборудовала прачечную, AUROOM предоставила деревянные материалы. Также существенную поддержку оказали Warmeston и Союз спа Эстонии. Остальные средства собрали за счет пожертвований от эстонцев, а также во время благотворительных акций.
„Ни для кого не секрет, что такие обыденные в гражданской жизни вещи, как душ и стирка, становятся вызовом для бойцов, находящихся на передовой. Пыль, грязь, дождь или снег, холод сопровождают нашу работу. Кроме того, чем ближе к линии фронта, тем хуже ситуация с инфраструктурой, электричеством, водоснабжением. Так что возможность согреться в сауне, оттереть себя от грязи, а потом еще и надеть чистую и сухую форму – это важно для самочувствия военных. Мы благодарны эстонцам за помощь. Каждый наш боец ее оценит“, – говорит заместитель командира бригады Игорь Трофименко.
Инициатива „Сауны для Украины“ объединяет производителей саун и членов Союза обороны Эстонии. В общей сложности волонтеры планируют приобрести и отправить украинским военным десять таких комплексов. Сбор средств для реализации этих планов продолжается.
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