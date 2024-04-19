ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Апрель завьюжит: пойдет снег, вечером начнется метель

Сегодня, 19 апреля, активная область низкого давления начнет смещаться вдоль западной границы России в сторону Ладожского озера, ее периферия определит погоду в Эстонии. С севера начнет поступать холодный воздух. В Западной Эстонии сохранится переменная облачность без осадков. В Восточной Эстонии преобладает облачная погода. Во второй половине дня там пойдет снег и мокрый снег, вечером может начаться метель. Область осадков распространится в северо-западном направлении. Будет дуть северо-восточный и северный ветер со скоростью 4-11, порывами до 13, на северном побережье и в окрестностях Чудского озера до 15 м/с, вечером ветер постепенно изменит направление на северо-западное. Температура воздуха 0..+6 градусов.