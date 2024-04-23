КаПо утверждает, что в IT-сектор Эстонии могли просочиться российские шпионы. Теперь программистов ждут неприятности?

„Угроза безопасности, которую следует предотвращать любой ценой“

Заявления КаПо, которые затрагивали специалистов IT-сектора из России, подняли большую волну обсуждений среди живущих и работающих россиян в Эстонии. Ведь департамент указал на одну важную деталь — работу пытаются получить сотни российских граждан, которые по сравнению со средним эстоноземельцем имеют более широкие знания в военной сфере.

Алена вместе с мужем работают в Таллинне IT-специалистами. Новость ее очень удивила, отмечает девушка. «Мой муж никогда не служил в армии, вообще никак — у него по здоровью отсрочка. Мы получали новый ВНЖ, и он заполнял на эту тему анкету. Муж не был в России уже больше двух лет».

В своем заявлении полиция безопасности указала, что большинство выпускников российских вузов проходят подготовку на военной кафедре, что дает им звание офицера запаса. Другие прошли военную службу в российских вооруженных силах с приобретением специфических знаний и прохождением обучения по тому, как действовать во время военного конфликта.

„Это означает, что даже у работников на первый взгляд гражданских профессий (включая сферу инфо- и кибертехнологий) в военной ситуации, исходя из