20.04.2024, 21:25
ВИДЕО | Европол арестовал интернет-мошенников, деятельность которых была направлена в том числе на Эстонию(4)
Что видит на своем экране интернет-мошенник во время поиска данных
В ходе координируемой EUROPOL полицейской операции PhishOFF были задержаны десятки интернет-мошенников, в том числе сетевые аферисты, деятельность которых была направлена на Эстонию. Одна из фишинг-платформ LabHost была закрыта, сообщает издание Delfi Forte.
Операция была проведена в 18 странах в течение трех дней. На основе информации, полученной в том числе криминальной полицией Эстонии, по всему миру задержали 37 преступников, из них около десяти человек занимались онлайн-мошенничеством, направленном на Эстонию. Ни один из подозреваемых не находился в Эстонии. В ходе операции провели 70 обысков.