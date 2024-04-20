ВИДЕО | Европол арестовал интернет-мошенников, деятельность которых была направлена в том числе на Эстонию

Операция была проведена в 18 странах в течение трех дней. На основе информации, полученной в том числе криминальной полицией Эстонии, по всему миру задержали 37 преступников, из них около десяти человек занимались онлайн-мошенничеством, направленном на Эстонию. Ни один из подозреваемых не находился в Эстонии. В ходе операции провели 70 обысков.