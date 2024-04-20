ЧП и криминал
20.04.2024, 21:25

ВИДЕО | Европол арестовал интернет-мошенников, деятельность которых была направлена в том числе на Эстонию

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Что видит на своем экране интернет-мошенник во время поиска данных

В ходе координируемой EUROPOL полицейской операции PhishOFF были задержаны десятки интернет-мошенников, в том числе сетевые аферисты, деятельность которых была направлена на Эстонию. Одна из фишинг-платформ LabHost была закрыта, сообщает издание Delfi Forte.

Операция была проведена в 18 странах в течение трех дней. На основе информации, полученной в том числе криминальной полицией Эстонии, по всему миру задержали 37 преступников, из них около десяти человек занимались онлайн-мошенничеством, направленном на Эстонию. Ни один из подозреваемых не находился в Эстонии. В ходе операции провели 70 обысков.

На основании судебных постановлений, выданных по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры, закрыли 213 активно действовавших фишинговых интернет-сайтов, созданных на платформе LabHost.

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