Женщина с признаками алкогольного опьянения упала на самокате, пьяный водитель сбил пешехода на переходе

Вчера в 00.17 в Таллинне произошло дорожное происшествие недалеко от остановки общественного транспорта „Горхолл“. 32-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения, управляя электросамокатом, потеряла равновесие и упала. Пострадавшую доставили в больницу.

В 04.59 поступило сообщение о дорожном происшествии в Таллинне у дома по Лаагна теэ, 80. 35-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, управлявший легковым автомобилем Volkswagen Passat, сбил на регулируемом пешеходном переходе 60-летнюю женщину. Пешеход погиб на месте происшествия.

В 06.52 произошло ДТП в Таллинне у дома по улице Техника, 71. 35-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Toyota Auris, выехал с дороги и врезался в столб уличного освещения. Водителя доставили в больницу.

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