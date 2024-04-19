Новости Эстонии
19.04.2024, 07:45

Рейтинг: поддержка соцдемов и Isamaa снизилась из-за событий в Таллинне

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ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Апрельский опрос социологической службы Kantar Emor, проведенный по заказу ERR, зафиксировал снижение поддержки Социал-демократической партии и Isamaa, что социолог Kantar Emor Айвар Воог объяснил событиями в связи со сменой власти в Таллинне.

Если в марте Социал-демократическую партию (SDE) поддержали 18% респондентов, то в апреле эта поддержка снизилась до 14%. При этом популярность соцдемов среди избирателей других национальностей упала с 17% до 9%, пишет RusERR.

Хотя Isamaa продолжает лидировать в рейтингах партий, теперь она опережает Партию реформ всего на три процентных пункта, а EKRE - на четыре. В апреле поддержка Isamaa снизилась до 22% по сравнению с 27% в феврале-марте.

Рейтинг Центристской партии остался на уровне 14 %. Он опирается на поддержку респондентов других национальностей, среди которых ее популярность составляет 54%. Среди эстонских избирателей Центристскую партию поддерживают всего 3%.

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