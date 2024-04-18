Комиссия Министерства юстиции завершила проверку работы прокуратуры. Каковы результаты?

Во-первых, пересмотреть порядок целеполагания в деятельности прокуратуры. „То есть мы должны вместе ставить общие цели, во имя которых мы будет действовать“, - сказал министр. Он добавил, что намерен ввести систему, при которой прокуратура будет чаще отчитываться перед министром. Пока неясно, будет ли это происходить ежеквартально или раз в полгода. „Мы договорились с генеральным прокурором, что будем встречаться с глазу на глаз не реже одного раза в месяц“, - добавил министр.

Один из членов проверочной комиссии, вице-канцлер Министерства юстиции по криминальной политике Лайди Сурва сказала, что в последние годы в прокуратуре были проведены изменения, чтобы соответствовать ожиданиям общества, например, создание нового подразделения для концентрации на экономических и коррупционных преступлениях. „Существуют процессы для управления ведомством, но в каких-то ситуациях они работают недостаточно хорошо“. Поэтому министерство предлагает решения для улучшения ситуации“, - сказала Сурва.

Министр также подчеркнул, что прокуратура как организация должна взять больше ответственности, чем единолично прокурор. „Чего-то противозаконного эта надзорная комиссия в работе прокуратуры не нашла“, - сообщил он.

Согласно анализу, нуждаются в улучшении мониторинг данных, позволяющих оценивать работу прокуратуры, а также принятие на их основе решений. Тимпсон отметил, что прокуратура начала этот путь, и его, безусловно, следует продолжить.

Министр отметил, что в прокуратуре есть управленческие инструменты, чтобы унифицировать процессы в Госпрокуратуре и окружных прокуратурах, но в каких-то ситуациях они не работают.

По словам Тимпсона, возникла ситуация, когда работа в прокуратуре не всегда была скоординирована.

„Служебная проверка была хорошей возможностью основательно присмотреться к управлению прокуратурой и выявить области, требующие повышенного внимания. Благодарю сотрудников прокуратуры, которые восприняли проверку как возможность и конструктивно сотрудничали в ходе проверки с министерством, - сказал министр юстиции Мадис Тимпсон. - Самое важное, что выяснилось, - это то, что министерство и прокуратура должны вместе работать, чтобы обеспечить ясную постановку и достижение целей государственной криминальной политики, а работа прокуратуры была бы результативной и четко управляемой“.

Вторым предложением было упорядочить систему оценки уровня управления прокуратуры. В третьих, комиссия предложила усилить анализ данных, чтобы через это повысить качество управления.

Четвертое предложение — создать целостную картину потребностей прокуратуры в ресурсах. Это означает, что прокуратура должна оценить, сколько сотрудников ей необходимо, и какая должна быть ее структура и рабочая нагрузка. „Мы не можем позволить снизить качество производств, но производства должны быть быстрыми“, - подчеркнул министр.

Пятое предложение касалось оценки приоритетности уголовных дел. Так, если лицо, совершившее преступление известно, то не следует оставлять дело без расследования, поскольку мол это не приоритет. С другой стороны, в случае бесперспективности дела не следует заставлять участников уголовного процесса ждать, в этом случае нужно расследование прекращать.

Шестым предложением было при назначении на должность генпрокурора унифицировать этот процесс с отбором других высших государственных чиновников. По мнению Тимпсона, при выборе генпрокурора надо учитывать не только то, является ли он высокопрофессиональным специалистом в области юриспруденции, но и то, если ли у него навыки топ-менеджера.

Также следует рассмотреть вопрос подбора кадров в прокуратуре и организацию конкурса, то есть в прокуратуре можно было бы проводить конкурс при замещении должности прокурора.

В-восьмых, было подчеркнуто, что публичная коммуникация имеет большое значение и нуждается в улучшении. „Есть прокуроры, которые считают, что они не должны объяснять свою работу общественности. Мы должны уметь объяснить обычному человеку, почему было принято то или иное решение. Нехорошо куда-то убегать“, - отметил министр.

Наконец, было отмечено, что нужно заниматься профилактикой выгорания. „Прокуроры говорят, что выгорание в их работе — это нормально. Я бы не хотел с этим соглашаться. Этим нужно заниматься“, - сказал Тимпсон.

Стало больше командной работы

В то же время не всё, что было отмечено в анализе, было негативным. В качестве положительного момента было отмечено, что в прокуратуре стали больше использовать командную работу. Это значит, что для расследования более объемных и сложных дел назначаются несколько прокуроров, а в особенно сложных случаях прокурорам помогает и консультант. Это повышает качество работы, помогает смягчить рабочую нагрузку и поддержать ход расследования уголовного дела и тогда, когда один прокурор, например, заболел.

„Повышению скорости и качества производства будет способствовать и повышение ответственности прокуратуры как организации по сравнению с индивидуальной ответственностью прокурора, и хорошим примером здесь является командная работа“, - отметил министр юстиции Тимпсон.

В состав комиссии по служебной проверке деятельности прокуратуры входили вице-канцлер Минюста по криминальной политике Лайди Сурва, начальник службы пенитенциарного права и производства Андреас Кангур, вице-канцлер по тюрьмам Райт Куузе и вице-канцлер по правовой политике Хедди Луттерус.

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