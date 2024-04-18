Глава ЕЦБ выступила против конфискации российских активов для помощи Киеву

По её мнению, переход от замораживания активов к их конфискации и последующему распоряжению ими могут стать причиной "нарушения международного порядка, который вы хотите защитить; который вы хотели бы, чтобы Россия уважала", цитирует Лагард The Financial Times.

Ускорение процедуры конфискации "поднимает целый ряд других вопросов", которые касаются международного правопорядка, финансовой стабильности и ответственности, добавила Лагард. Она также указала на "огромную асимметрию" в размещении российских активов: в еврозоне заморожены свыше двухсот миллиардов евро, в США – только шесть миллиардов. Кроме того у евро более слабая позиция по сравнению с долларом в международных финансах, отметила глава Европейского центрального банка.

США изучают несколько вариантов использования замороженных российских активов - от полной конфискации до выпуска облигаций, которые позволят передать Украине многомиллиардный доход с российских средств за несколько лет сразу. Такие облигации могут принести, по оптимистичным оценкам, 30–40 миллиардов евро в следующие десять лет и 50–60 миллиардов в течение 15–20 лет. Вашингтон настаивает на передаче Украине замороженных в Евросоюзе активов.

Страны ЕС предпочли бы отдавать Киеву только прибыль, полученную от базовых активов. Подобная мера позволит выделять Украине ежегодно около трёх миллиардов евро. Это предложение обсуждалось на последнем саммите ЕС в марте. Однако окончательное решение не было принято.

Вопрос использования российских резервов для оказания военной помощи Киеву стал более актуальным в последние месяцы, поскольку война идёт уже третий год, а дополнительная помощь США Украине задерживается в Конгрессе.

Вчера на встрече в Вашингтоне министры финансов "Группы семи" и управляющие центральными банками пообещали продолжить работу над "всеми возможными способами" использования замороженных российских активов, сообщает Reuters.