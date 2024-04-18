Центристы и EKRE инициировали вотум недоверия мэру Таллинна Евгению Осиновскому

Причиной вотума недоверия стало нарушение принципа тайного голосования на выборах мэра, что позволило оказывать давление и влиять на членов городского собрания, отмечают во фракции. Под вотумом недоверия поставили подписи 39 депутатов.

По словам председателя Центристской фракции в Таллиннском городском собрании Калле Кландорфа, на выборах мэра Таллинна 14 апреля был нарушен один из основных принципов проведения выборов – тайна голосования. „Третий тур голосования на выборах мэра не был тайным, потому что четыре фракции использовали на голосовании маркировку, чтобы определить, голосуют ли их члены в соответствии с договоренностью“, – сказал Кландорф, добавив, что поэтому депутаты городского собрания, подписавшиеся под вотумом недоверия, не считают возможным продолжение полномочий Евгения Осиновского на посту мэра Таллинна.

„Выборы должны быть свободными, что означает, что каждый должен иметь возможность голосовать без давления и руководствуясь собственным решением. Выборы, несомненно, должны быть тайными, и депутат должен иметь возможность свободно осуществлять свой мандат. Доказательства нарушения этих принципов понятны, очевидны и неопровержимы. Из анализа бюллетеней третьего тура голосования следует, что четыре коалиционные партии маркировали избирательные бюллетени, чтобы понять, как голосуют члены их фракций. Это создавало возможность оказывать влияние на членов городского собрания в перерывах между турами голосования“, – пояснил председатель Центристской фракции.