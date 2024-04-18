Стало известно, кто станет старейшинами Пыхья-Таллинна и Кристийне

Правление таллиннского отделения Eesti 200 решило, что кандидатом на пост старейшины Пыхья-Таллинна является Кюлли Таммур, а на пост старейшины Кристийне - Рената Лукк.

По словам члена правления Eesti 200 и вице-мэра Алексея Яшина, при выборе новых руководителей партия посчитала важным, чтобы это были способные кандидаты, в случае с которыми был соблюден баланс между опытом и новыми идеями.

„Как старейшина я буду работать во имя того, чтобы для застройщиков город был равноправным и требовательным партнером, чтобы создаваемое новое городское пространство было приятным и спланированным путем вовлечения местных жителей и учета их мнения“, - прокомментировала Кюлли Таммур свои будущие задачи.

„Когда мы думаем о Кристийне, то ключевыми словами являются зелень и дружелюбное городское пространство. Вместе мы можем многое для этого сделать“, - сказала в свою очередь Рената Лукк.

Таммур является председателем волостного собрания Ляэне-Харью. Сейчас она работает в Центре стратегического управления Таллинна. Лукк работала руководителем проектов в сфере внутренней безопасности и в настоящее время является советником министра иностранных дел Маргуса Цахкна.

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