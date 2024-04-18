Госсуд удовлетворил ходатайство президента и признал не соответствующими Конституции законы об изменении земельного налога и налогообложении

По оценке Госсуда, правительство не должно было привязывать этот законопроект к вотуму доверия кабмину, пишет rus.err.

Высший судебный орган Эстонии также счел, что правительство не должно чрезмерно вмешиваться в свободу принятия решений Рийгикогу, а процедура принятия данного законопроекта была неправомерной.

В начале января, как писал Rus.ERR, президент Эстонии Алар Карис во второй раз решил не провозглашать принятый Рийгикогу закон о внесении изменений в Закон о земельном налоге и в Закон о налогообложении и обратился с ходатайством признать его противоречащим Конституции в Государственный суд. Глава государства воспользовался правом вето на том основании, что принятие спорного закона было увязано правительством с вотумом доверия. По словам Кариса, тем самым правительство чрезмерно ограничило компетенцию Рийгикогу и права депутатов.

Коллегия Государственного суда по конституционному надзору в опубликованном 18 апреля решении отметила, что, хотя Конституция и не предусматривает четких условий, которые должны быть выполнены для того, чтобы законопроект был связан с вопросом доверия, это не означает, что правительство может неограниченно связывать законопроекты с вопросом доверия.

Такой подход существенно снижает возможности парламентского обсуждения, поскольку уменьшает возможность членов Рийгикогу вносить и обсуждать поправки и таким образом участвовать в законодательном процессе, отметил суд.

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