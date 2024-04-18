Партийные рейтинги: EKRE понесла серьезные потери и опустилась ниже Партии реформ

Показатели поддержки остальных партий по сравнению с мартом существенно не изменились. Партией с самой высокой поддержкой по-прежнему остается Isamaa (27%), далее следуют Партия реформ (Reformierakond, 19%), EKRE (15%), Социал-демократическая партия (SDE,13%) и Центристская партия (Keskerakond, 10%). Рейтинг партии Eesti 200 находится на границе избирательного порога (5%).

Если еще в марте EKRE опережала Партию реформ на 2 процента, то к апрелю они поменялись местами и на второе место вышли реформисты.

Из непредставленных в парламенте партий по-прежнему самый высокий рейтинг у партии „Правые“ (Parempoolsed, 4%). „Зеленых“ (Eestimaa Rohelised) поддерживают 2%, партию Koos – 1%. Все остальные партии вместе взятые (на графике - Muu erakond) имеют менее 1% поддержки, а 3% определившихся с партийным предпочтением граждан Эстонии поддерживают индивидуальных кандидатов (на графике — üksikkandidaat).

В итоге общая поддержка партий правительственной коалиции составила в апреле 37%, оппозиционных партий — 52%, а непредставленных в Рийгикогу партий — 7%. По сравнению с мартом здесь существенных изменений нет.

Опрос проходил 4-11 апреля 2024 года. Был опрошен 871 гражданин ЭР в возрасте 18 лет и старше. При составлении рейтингов учитывалось мнение имеющих партийное предпочтение респондентов.

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