ТАБЛИЦА | Капуста подешевела, фарш подорожал. Что происходит с ценами на рынках Эстонии

В годовом сравнении сильно упали цены на молочные продукты. Из молочных продуктов больше всего подешевело молоко в пластиковой упаковке - на 24,7%, сметана в пластиковой упаковке - на 13,9%, кофейные сливки - на 8,9% и кефир в пластиковой упаковке - на 7,9%.

Розничные цены на мясную продукцию по-прежнему выше, чем год назад: отечественный фарш дороже на 5,4%, говядина бескостная - на 3,1%. Самый большой рост цен среди овощей зафиксирован у развесной моркови (24,1%).

При этом капуста подешевела на 21,6%, а импортные помидоры - на 18,9%. Цена импортных яблок за год выросла на 12,1%. Сахар подешевел на 1,5%. Цена на хлеб в магазинах выросла на 3,2%, а вот на булку снизилась на 5,6% (ассортимент магазинов пополнился новой дешевой булкой).

Эстонские яйца подорожали на 7,9% по сравнению с прошлым годом, а импортные яйца подешевели на 2,3%.

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