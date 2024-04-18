Проект закона о налоге на сладкие напитки направлен на первое чтение
Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу обсудила проект закона о налоге на сладкие напитки и направила его на первое чтение.
Председатель комиссии Аннели Аккерманн пояснила, что цель налога на сладкие напитки – сократить в них количество сахара и подсластителей, чтобы население потребляло напитки с меньшим содержанием сахара и подсластителей или без них. «Устанавливаемый налог побудит производителей добавлять в напитки меньше сахара и подсластителей, – отметила Аккерманн. – Ставки налога зависят от содержания в продукте сахара и использования подсластителей. Налог будет также распространяться на сладкие напитки, содержащие как сахар, так и подсластители».
По словам члена комиссии Айвара Кокка, международные исследования четко не продемонстрировали, что это поможет нам достичь снижения веса. «Кроме того, пищевая промышленность уже сократила содержание сахара в напитках. Однако введение налоговых ставок окажет значительное влияние на нашу пищевую промышленность, которое приведет к повышению цен и которое в конечном итоге оплатит налогоплательщик», – сказал Кокк.
Согласно законопроекту, налогом будут облагаться сладкие напитки с содержанием сахара не менее 5 г на 100 мл. В отношении сладкого напитка, содержание сахара в котором не менее 5 г, но менее 8 г на 100 мл, будет применяться налоговая ставка 0,15 на л напитка; в отношении напитка с содержанием сахара более 8 г на 100 мл будет применяться налоговая ставка 0,45 евро на л напитка; в отношении напитка, который содержит лишь подсластители либо и подсластители, и сахар и содержание сахара которого менее 5 г на 100 мл, вне зависимости от количества подсластителя будет применяться налоговая ставка 0,15 евро на л напитка.
Налогом будут облагаться напитки при первичном размещении на рынке Эстонии. Налог оплачивает импортер напитка, лицо, закупившее напиток в другом государстве-члене либо эстонский производитель.
Налог также распространяется на напитки, содержащие подсластители, такие как сахарин, аспартам, таматин, сукралоз и стевиолгликозид. Цель – предотвратить ситуацию, в которой производители начнут активнее использовать подсластители, в т. ч. для сокращения количества сахара.
Согласно законопроекту, напитки и смеси, производимые как пищевые добавки, не рассматриваются в качестве сладких напитков.
Налог не распространяется на фруктовые, ягодные и овощные соки без добавленного сахара или подсластителей. От налога также освобождены молоко и молочные продукты и растительные напитки, потребляемые вместо молока. Налог также не распространяется на алкоголь в значении Закона об алкогольной продукции; лекарства и сладкие напитки, используемые для производства и приготовления лекарств; сладкие напитки, изготовленные и предлагаемые в месте продажи без упаковки, предназначенные для немедленного потребления, а также продукты питания для снижения веса и заменители продуктов питания, предназначенные для использования по медицинскому назначению.
Финансовая комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о налоге на сладкие напитки (418 SE) пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 30 апреля. Комиссия предложила закончить первое чтение.
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