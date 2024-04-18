Проект закона о налоге на сладкие напитки направлен на первое чтение

Председатель комиссии Аннели Аккерманн пояснила, что цель налога на сладкие напитки – сократить в них количество сахара и подсластителей, чтобы население потребляло напитки с меньшим содержанием сахара и подсластителей или без них. «Устанавливаемый налог побудит производителей добавлять в напитки меньше сахара и подсластителей, – отметила Аккерманн. – Ставки налога зависят от содержания в продукте сахара и использования подсластителей. Налог будет также распространяться на сладкие напитки, содержащие как сахар, так и подсластители».

По словам члена комиссии Айвара Кокка, международные исследования четко не продемонстрировали, что это поможет нам достичь снижения веса. «Кроме того, пищевая промышленность уже сократила содержание сахара в напитках. Однако введение налоговых ставок окажет значительное влияние на нашу пищевую промышленность, которое приведет к повышению цен и которое в конечном итоге оплатит налогоплательщик», – сказал Кокк.

Согласно законопроекту, налогом будут облагаться сладкие напитки с содержанием сахара не менее 5 г на 100 мл. В отношении сладкого напитка, содержание сахара в котором не менее 5 г, но менее 8 г на 100 мл, будет применяться налоговая ставка 0,15 на л напитка; в отношении напитка с содержанием сахара более 8 г на 100 мл будет применяться налоговая ставка 0,45 евро на л напитка; в отношении напитка, который содержит лишь подсластители либо и подсластители, и сахар и содержание сахара которого менее 5 г на 100 мл, вне зависимости от количества подсластителя будет применяться налоговая ставка 0,15 евро на л напитка.

Налогом будут облагаться напитки при первичном размещении на рынке Эстонии. Налог оплачивает импортер напитка, лицо, закупившее напиток в другом государстве-члене либо эстонский производитель.