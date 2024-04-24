Новости Эстонии
24.04.2024, 09:55

Срок давности по сексуальным преступлениям против детей хотят увеличить. Жертва сможет получить компенсацию

 
Жертвы сексуального насилия готовы поведать о пережитом только годы спустя. Это свидетельствует в пользу того, что срок давности по таким преступлениям следует продлить, говорит генеральный прокурор Андрес Пармас.
Жертвы сексуального насилия готовы поведать о пережитом только годы спустя. Это свидетельствует в пользу того, что срок давности по таким преступлениям следует продлить, говорит генеральный прокурор Андрес Пармас.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Евросоюз планирует ужесточить наказания за сексуальные преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, сообщает портал Delfi.

Европарламент и Совет Евросоюза приступили к работе над обновлением директивы о борьбе с сексуальным насилием, сексуальной эксплуатацией детей, сексуальным насилием над детьми, а также материалами, в которых показано сексуальное насилие над детьми. Одно из ключевых предложений предусматривает увеличение срока давности по сексуальным преступлениям против детей и предоставление жертвам права на компенсацию за совершенные над ними преступления.

Предлагается выплачивать компенсацию за причиненные ребенку физические и душевные страдания (в том числе в виртуальной среде), за расходы на восстановление и связанные с этим транспортные расходы, а также за потерю дохода. Согласно плану, срок исковой давности будет исчисляться с момента достижения жертвой совершеннолетия и составит 20, 25 или 30 лет, в зависимости от тяжести преступления.

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