Срок давности по сексуальным преступлениям против детей хотят увеличить. Жертва сможет получить компенсацию

Европарламент и Совет Евросоюза приступили к работе над обновлением директивы о борьбе с сексуальным насилием, сексуальной эксплуатацией детей, сексуальным насилием над детьми, а также материалами, в которых показано сексуальное насилие над детьми. Одно из ключевых предложений предусматривает увеличение срока давности по сексуальным преступлениям против детей и предоставление жертвам права на компенсацию за совершенные над ними преступления.