В Таллинне установят еще восемь табло контроля скорости

По словам руководителя Таллиннского департамента транспорта Индрека Гайлана, целью города является создание безопасной и удобной среды для всех участников движения. „Электронные табло контроля скорости – это один из инструментов, который мы можем использовать. „Эмоциональные“ камеры установят в те места, где мы хотим напомнить водителям о действующей там разрешенной скорости и сделать движение более спокойным. Места для установки табло были выбраны совместно с районными управами там, где были проблемы с соблюдением скоростного режима“.

Табло контроля скорости установят в Мустамяэ на улице Винкли, в Нымме на улице Парги на отрезке между Ныммеской гимназией и школьным спортивным зданием, в районе Кесклинн на улице Кундери, в Ласнамяэ в переулке Маяка, в Пирита на Лодуметса теэ, в Пыхья-Таллинне в начале улицы Соо, в Хааберсти на Какумяэ теэ и в Кристийне в начале улицы Моони.

Результаты исследований показывают, что „эмоциональные“ табло контроля скорости способствуют снижению скорости примерно на 3-6 км/ч. Несколько больше на снижение скорости в районе установленных табло влияет окружающая среда, например, близость школ.

Стоимость восьми табло контроля скорости вместе с установкой составляет 45 200 евро.

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