Госконтроль: люди с особыми потребностями остаются в поисках помощи в одиночестве(5)
Взрослые с особыми потребностями при обращении за помощью оказываются предоставленными сами себе и нуждаются в значительно более понятном инструктаже, говорится в опубликованном сегодня обзоре Госконтроля. Министерство социальных дел должно значительно сократить раздробленность системы социального обеспечения и потоки нуждающихся между различными ведомствами.
„Нуждающийся в помощи человек не должен быть специалистом в работе системы социального обеспечения“, - сказал государственный контролер Янар Хольм. „Если человек не знает, какая помощь ему доступна, где и как ее получить, он, скорее всего, ее и не получит“.
Механизмы получения помощи распределены между системами здравоохранения, социального обеспечения и учета трудоспособности. Услуги с похожими наименованиями оказываются на разных условиях тремя разными системами, при этом целевые группы частично совпадают. Кроме того, оказывающие помощь не имеют целостной картины реальных потребностей человека и уже предложенной ему помощи.
„Министерству социальных дел стоило бы реорганизовать систему социального обеспечения таким образом, чтобы не человек с особыми потребностями сам искал дорогу между различными звеньями системы, а обученный специалист, имеющий доступ к соответствующей информации, направлял его в нужное место“, - сказал Янар Хольм. Госконтроль считает, что путь к получению помощи можно было бы сократить, если бы две схожие и параллельные системы – оценка трудоспособности и установление инвалидности – были объединены в единую систему оценки способности действовать.
Одна из проблем заключается в том, что для получения помощи и пособий человек должен неоднократно пройти оценку своего положения, но несмотря на эти повторные оценки предлагаемая помощь не становится более соответствующей его потребностям. Скорее, оценивается то, соответствует ли положение человека условиям получения пособия или услуги. Необходимо исключить ситуацию, в которой человек должен предоставить органу местного самоуправления данные, которые он уже предоставил государству. Повторное описание своего положения и подача нескольких ходатайств нельзя назвать достойным обращением с человеком.
Госконтроль считает, что особое внимание следует уделить тому, каким путем люди доходят до получения помощи, поскольку это является частью государственной поддержки. В ходе проведения обзора было установлено, что хотя Министерство социальных дел в настоящее время планирует ряд небольших изменений в системе социального обеспечения, оно не провело никаких реформ, которые помогли бы существенно реорганизовать систему.