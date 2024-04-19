Госконтроль: люди с особыми потребностями остаются в поисках помощи в одиночестве

„Нуждающийся в помощи человек не должен быть специалистом в работе системы социального обеспечения“, - сказал государственный контролер Янар Хольм. „Если человек не знает, какая помощь ему доступна, где и как ее получить, он, скорее всего, ее и не получит“.

Механизмы получения помощи распределены между системами здравоохранения, социального обеспечения и учета трудоспособности. Услуги с похожими наименованиями оказываются на разных условиях тремя разными системами, при этом целевые группы частично совпадают. Кроме того, оказывающие помощь не имеют целостной картины реальных потребностей человека и уже предложенной ему помощи.

„Министерству социальных дел стоило бы реорганизовать систему социального обеспечения таким образом, чтобы не человек с особыми потребностями сам искал дорогу между различными звеньями системы, а обученный специалист, имеющий доступ к соответствующей информации, направлял его в нужное место“, - сказал Янар Хольм. Госконтроль считает, что путь к получению помощи можно было бы сократить, если бы две схожие и параллельные системы – оценка трудоспособности и установление инвалидности – были объединены в единую систему оценки способности действовать.

Одна из проблем заключается в том, что для получения помощи и пособий человек должен неоднократно пройти оценку своего положения, но несмотря на эти повторные оценки предлагаемая помощь не становится более соответствующей его потребностям. Скорее, оценивается то, соответствует ли положение человека условиям получения пособия или услуги. Необходимо исключить ситуацию, в которой человек должен предоставить органу местного самоуправления данные, которые он уже предоставил государству. Повторное описание своего положения и подача нескольких ходатайств нельзя назвать достойным обращением с человеком.