ВИДЕО | „Ситуация в Украине тяжелая. Мы должны быть готовы к любому исходу“. Правительство рассказало о новых решениях

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Цахкна сказал, что Эстония помогает Украине больше всех в мире в пересчете на ВВП. Министр поблагодарил всех жителей страны за этот вклад. Также с нашим участием удалось добиться того, что доходы от замороженных российских активов будут направлены на помощь Украине. Это большой прорыв.

Гражданин ЭР по-прежнему находится в руках властей Ирана. Эстония непрерывно занимается этим вопросом, чтобы вернуть человека домой.

Завтра по предложению президента Зеленского состоится экстренное собрание совета НАТО-Украина, а в понедельник соберутся министры обороны и иностранных дел стран НАТО. На повестке — ситуация в Украине, Ближнем Востоке, а также целом в мире. „Ситуация в Украине тяжелая. Мы достигли критической точки. Поддержка сейчас очень важна“, — подчеркнул Цахкна.

Что касается заседания правительства, то было принято 15 решений. Например, в связи с закрытием погранпункта в Ивангороде и уменьшением пропускного объема Эстония со своей стороны решила изменить часы работы погранпункта в Нарве. Начиная с мая, пересекать границу можно будет с 7 утра до 23 вечера. Ляэнеметс подчеркнул, что ездить в Россию по-прежнему не рекомендуется.

Говоря об Украине, он также отметил, что ситуация тяжелая: „Мы не знаем, что произойдет. Конечно, мы будем прилагать усилия, чтобы все пошло так, как хочет Украина и Эстония, но мы должны быть готовы и к другому варианту развития событий“.