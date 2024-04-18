ВИДЕО | „Ситуация в Украине тяжелая. Мы должны быть готовы к любому исходу“. Правительство рассказало о новых решениях(33)
В 12 часов в Доме Стенбока состояла пресс-конференция правительства, в которой приняли участие министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр социальной защиты Сигне Рийсало и министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало.
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Цахкна сказал, что Эстония помогает Украине больше всех в мире в пересчете на ВВП. Министр поблагодарил всех жителей страны за этот вклад. Также с нашим участием удалось добиться того, что доходы от замороженных российских активов будут направлены на помощь Украине. Это большой прорыв.
Гражданин ЭР по-прежнему находится в руках властей Ирана. Эстония непрерывно занимается этим вопросом, чтобы вернуть человека домой.
Завтра по предложению президента Зеленского состоится экстренное собрание совета НАТО-Украина, а в понедельник соберутся министры обороны и иностранных дел стран НАТО. На повестке — ситуация в Украине, Ближнем Востоке, а также целом в мире. „Ситуация в Украине тяжелая. Мы достигли критической точки. Поддержка сейчас очень важна“, — подчеркнул Цахкна.
Что касается заседания правительства, то было принято 15 решений. Например, в связи с закрытием погранпункта в Ивангороде и уменьшением пропускного объема Эстония со своей стороны решила изменить часы работы погранпункта в Нарве. Начиная с мая, пересекать границу можно будет с 7 утра до 23 вечера. Ляэнеметс подчеркнул, что ездить в Россию по-прежнему не рекомендуется.
Говоря об Украине, он также отметил, что ситуация тяжелая: „Мы не знаем, что произойдет. Конечно, мы будем прилагать усилия, чтобы все пошло так, как хочет Украина и Эстония, но мы должны быть готовы и к другому варианту развития событий“.
Ляэнеметс уточнил, что не предлагал признать православную церковь террористической. „Это не так. Правительство такого мнения не придерживается. Никто не собирается провозглашать террористической православную церковь в России и Эстонии. Мое предложение заключалось в том, чтобы деятельность патриархата, который находится в России и является частью режима Путина, признать деятельностью, поддерживающей терроризм“, — пояснил министр. Он добавил, что приходы никто закрывать не собирается, они продолжат работу, просто эстонская православная церковь не должна управляться из Москвы.
Министр Рийсало в свою очередь представила отчет госконтроля, согласно которому люди с особыми потребностями остаются в поисках помощи в одиночестве. Взрослые с особыми потребностями при обращении за помощью оказываются предоставленными сами себе и нуждаются в значительно более понятном инструктаже. Министерство социальных дел должно значительно сократить раздробленность системы социального обеспечения и потоки нуждающихся между различными ведомствами. Одна из проблем заключается в том, что для получения помощи и пособий человек должен неоднократно пройти оценку своего положения, но несмотря на эти повторные оценки предлагаемая помощь не становится более соответствующей его потребностям.
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