Интернет-мошенники наиболее активны утром и в дни выплаты зарплат. Как от них защититься?

«Мошенники действуют в любое время, и внимательным следует быть всегда. Однако бывают периоды, когда они рассылают больше фишинговых писем и совершают больше звонков, – сказал Виктор Ткаченко. – Мошенники выбирают время, когда люди заняты и поэтому менее бдительны. Таким временем является, например, первая половина буднего дня или утро выходного. Дни зарплат также влияют на активность мошенников, поэтому в начале месяца мошеннических писем и звонков становится больше. В Эстонии мошенников также активизирует период возврата подоходного налога. В это время денег двигается больше, поэтому у мошенников выше шансы на крупный улов».

«Общими темами, которые мошенники используют в качестве предлогов, являются, например, блокировка счетов или платежей, якобы эксклюзивные инвестиционные возможности, наследство или выигрыш в лотерею, повестки в суд и мнимые сделки купли-продажи», - отметил Ткаченко. Он подчеркнул, что мошенники изобретательны и круг тем, конечно, не ограничивается перечисленными вещами.

«Недавно мы заметили участившиеся случаи мошенничества с так называемыми «денежными мулами». Это означает, что ряд людей используют свои личные расчетные счета для легализации денег незаконного происхождения», - добавил Ткаченко. В рамках этой схемы мошенники размещают объявления на неофициальных порталах вакансий, где предлагают вознаграждение за совершение платежей. Для этого человеку необходимо открыть расчетный счет в эстонском банке и либо самому осуществлять платежи, либо предоставить мошенникам доступ к своему счету. «К сожалению, молодые люди не всегда понимают, что это пособничество преступлению, за которое можно получить реальный тюремный срок, – сказал Ткаченко. – Банк Citadele делает все, чтобы предупредить клиентов и предотвратить подобные мошенничества. Мы стремимся к тому, чтобы люди хранили все свои карты и пароли в надежном месте и знали пароли только сами».