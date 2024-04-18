Депутаты Рийгикогу: Московский патриархат – поддерживающая военную агрессию России институция

По словам Ааба, патриарх Московский и всея Руси Кирилл с февраля 2022 года публично поддерживает террористический режим Кремля и войну в Украине.

“Недавно под руководством патриарха Кирилла пошли еще дальше в оправдании войны и убийств, заявив о „священной войне“ как против Украины, так и всего западного мира, что, безусловно, касается, в частности, Эстонии и угрожает ей. Рийгикогу в этой ситуации не может оставаться безучастным наблюдателем и должен занять четкую позицию для защиты в Эстонии правопорядка и свободы вероисповедания людей“, – отметил Ааб.

В проекте заявления говорится, что „27 марта 2024 года созданный под эгидой Русской Православной Церкви Всемирный русский народный собор, который возглавляет патриарх Кирилл, принял программный документ „Настоящее и будущее „Русского Мира“, согласно которому военная агрессия против Украины названа священной войной как против Украины, так и всего западного мира. Документ также рассматривает всё постсоветское пространство, как входящее в сферу влияния Российской Федерации. Подобные призывы содержат в себе угрозу для безопасности и существования Эстонии, являясь прямой угрозой конституционному строю и общественному порядку Эстонии“.

В проекте также подчеркивается, что Эстонское государство защищает принцип свободы вероисповедания, но должно защищать людей и от террористической и иной враждебной пропаганды, а также от призывов к насилию.

“Защита от подобной пропаганды касается и живущих в Эстонии православных, независимо от их родного языка, национальности или религиозной принадлежности. Рийгикогу выражает свое возмущение в связи со злоупотреблением и искажением религии и православной традиции со стороны Московского патриархата и сегодняшнего режима России“, - говорится в проекте заявления.