Депутаты Рийгикогу: Московский патриархат – поддерживающая военную агрессию России институция(9)
Социал-демократ Яак Ааб сегодня внес в производство Рийгикогу инициированный 52 депутатами проект заявления парламента, которое объявляет Московский патриархат институцией, поддерживающей военную агрессию России, и жестко осуждает действия патриархата по оправданию и разжиганию кровавой войны в Украине.
По словам Ааба, патриарх Московский и всея Руси Кирилл с февраля 2022 года публично поддерживает террористический режим Кремля и войну в Украине.
“Недавно под руководством патриарха Кирилла пошли еще дальше в оправдании войны и убийств, заявив о „священной войне“ как против Украины, так и всего западного мира, что, безусловно, касается, в частности, Эстонии и угрожает ей. Рийгикогу в этой ситуации не может оставаться безучастным наблюдателем и должен занять четкую позицию для защиты в Эстонии правопорядка и свободы вероисповедания людей“, – отметил Ааб.
В проекте заявления говорится, что „27 марта 2024 года созданный под эгидой Русской Православной Церкви Всемирный русский народный собор, который возглавляет патриарх Кирилл, принял программный документ „Настоящее и будущее „Русского Мира“, согласно которому военная агрессия против Украины названа священной войной как против Украины, так и всего западного мира. Документ также рассматривает всё постсоветское пространство, как входящее в сферу влияния Российской Федерации. Подобные призывы содержат в себе угрозу для безопасности и существования Эстонии, являясь прямой угрозой конституционному строю и общественному порядку Эстонии“.
В проекте также подчеркивается, что Эстонское государство защищает принцип свободы вероисповедания, но должно защищать людей и от террористической и иной враждебной пропаганды, а также от призывов к насилию.
“Защита от подобной пропаганды касается и живущих в Эстонии православных, независимо от их родного языка, национальности или религиозной принадлежности. Рийгикогу выражает свое возмущение в связи со злоупотреблением и искажением религии и православной традиции со стороны Московского патриархата и сегодняшнего режима России“, - говорится в проекте заявления.
Также подчеркивается, что признание Московского патриархата институцией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации, касается Московского патриархата как религиозной институции и руководящего органа, а не верующих людей, следующих православным традициям.
„Православные объединения и приходы должны и сами оценить угрозу враждебного влияния на общественный порядок и своих прихожан, и предпринять необходимые шаги для прекращения связей с Московским патриархатом“, - отмечается в проекте заявления.
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