Более миллиона пострадавших, в том числе в Эстонии: в ходе международной операции арестованы 37 преступников, выманивавших деньги

Полицейская операция PhishOFF, координируемая ЕВРОПОЛОМ, длилась последние 3 дня и прошла в общей сложности в 18 странах. Никто из подозреваемых не находился в Эстонии.

Подготовка к операции длилась больше года, и с начала этой недели на основании информации, собранной криминальной полицией Эстонии, были задержаны 37преступников из разных стран. Одновременно с задержаниями была закрыта и LabHost, крупнейшая на сегодняшний день платформа фишинговых услуг. На основании судебного постановления, выданного по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры, были закрыты 213 все еще активных фишинговых сайтов, созданных LabHost.

Ханнес Кельт, pуководитель отдела по киберпреступлениям и экономическим преступлениям криминального бюро Пыхьяской префектуры, рассказал, что почти два года назад подразделение начало расследовать волну массовых фишинговых ссылок, в которых использовались названия действующих в Эстонии банков. «Сбор следов и анализ данных привели нас к фишинговой системе LabHost, которая предлагала другим преступникам фишинговые наборы за определенную плату. Мы привлекли другие страны, которые также начали расследования, и результатом стало закрытие крупнейшей на сегодняшний день фишинговой платформы,» сказал Кельт.

LabHost представляла собой публичную платформу, где преступники могли за пару сотен евро получить доступ к фишинговому набору для совершения мошенничества. В комплект также вошли фейковые сайты крупнейших банков и услуг десятков стран, с помощью которых преступники могли в режиме реального времени выманивать аутентификационные данные людей и похищать деньги с банковских счетов.

В ходе международного расследования было выявлено не менее 66 000 веб-сайтов, которые использовались почти 10 000 преступниками для выманивания у жертв данных или денег. Из-за этой платформы пострадало более миллиона человек по всему миру. Украденные деньги перемещались по разным банковским счетам и снимались наличными, поэтому вернуть их практически невозможно.